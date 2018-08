Andrej Ginc lässt sich nicht wegschieben

Jörg Richter

Rom (MOZ) Für den RSV Hansa Frankfurt ein Wechsel zum richtigen Zeitpunkt: Seit dem 1. August gehört der Frankfurter Sportschüler Andrej Ginc diesem Verein ein, an diesem Tag wurde der Ringer Junioren-Europameister im Limit bis 60 Kilogramm im klassischen Stil.

Mit einer technisch starken Leistung gewann Andrej Ginc, der beim SAV Torgelow unter den Fittichen von Uwe Bremer mit dem Ringkampfsport begann, in Rom das Junioren-EM-Finale gegen Abu Amaev. Gleich mit der ersten Aktion holte sich Ginc zwei Zähler gegen den Russen, der darauf aus war, den Ringer aus dem Bundes-Leistungszentrum Frankfurt von der Kampffläche zu schieben und damit zu punkten.

Doch Ginc gelang gleich mit der nächsten Aktion erneut ein Wurf und führte damit 7:0. Amaev hielt an seiner Strategie fest und holte damit auch einen Punkt, doch Sekunden später flog der Russe erneut durch die Luft und Andrej Ginc ließ seiner Freude über seinen ersten Europameistertitel freien Lauf, nachdem er schon 2015 bei den Kadetten Vize-Europameister war und im gleichen Jahr WM-Bronze gewann.

Nachwuchs-Bundestrainer Maik Bullmann freute sich sehr über den Leistungssprung des Ringers, der in Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) das Ringer-A-B-C erlernte und der nun schon viele Jahre am Bundes-Leistungszentrum in Frankfurt trainiert, und auch schon am Vortag, als Ginc mit dem Lokalmatadoren Jacopo Sandron sowie Razvan Arnaut (Rumänien) und Ivan Cherkas (Ukraine) bereits Weltklasseringer bezwingen konnte. Alle Kontrahenten verfügen bereits über eine stattliche Anzahl internationaler Erfolge, so gewann der Italiener Sandron in diesem Jahr schon bei den Männern in Kaspiisk (Russland) EM-Bronze.

„Er kann eben technisch ringen“, lobte Maik Bullmann. Nach dem EM-Silber von Schwergewichtler Franz Richter (130 kg) vom zweiten Kampftag konnte er nun Gold durch Andrej Ginc verbuchen. Richter hatte gleich am ersten Kampftag nach siegreichen Vorrundenbegegnungen die Qualifikation zum Finale in der Tasche, wo er allerdings gegen Oleg Agakhanov (Russland) nach einem Konter im Bodenkampf unterlag.

So gibt es Riesen-Jubel im Bundes-Leistungszentrum Frankfurt. Zwei Athleten wurden im griechisch-römischen Stil für die Junioren-Europameisterschaften nominiert, beide kommen Medaillen-dekoriert wieder an die Oder zurück. „Das ist ein großer Erfolg, der für die Zukunft hoffen lässt“, so der Leiter des Olympiastützpunktes Frankfurt, Wilfried Lausch.

Und das dürfte es noch längst nicht gewesen sein aus Frankfurter Sicht: Eyleen Sewina kämpft nach einer tollen Leistung heute im Finale um den Europameistertitel. Serena Bölke hat die Möglichkeit auf Bronze, genau wie Debora Lawnitzak, die nach siegreichem Hoffnungsrundenduell gegen Gaelle Ruiz (Frankreich) im kleinen Finale auf Mariya Hulida (Weißrussland) trifft.

Die Party in Rom kann für den Frankfurter Ringerstützpunkt durchaus weitergehen, zumal am letzten Kampftag, bei den Freistilringern mit Alexander Biederstädt (97 kg/1. Luckenwalder SC) ein weiterer Ringer aus Brandenburg in die Kämpfe eingreifen wird.