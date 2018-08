Neuer Sand und viele schattige Plätze

Edgar Nemschok

Waldesruh (MOZ) Die Beregnungsanlage im Reitsportzentrum von Waldesruh läuft schon seit Tagen volle Pulle. Der Dressurplatz und der Platz für den Springparcours werden gewässert, um den Reitern wirklich gute Bedingungen zu sichern. Natürlich soll auch die Staubentwicklung in Grenzen gehalten werden. In Waldesruh wird auf Sandplätzen geritten. Bereits gemeldet haben Reiter aus Sachsen, die meisten aber aus MOL.

Bei Gabriela Lyck-Piehl und ihrem Mann Wolfgang Piehl nimmt die Aufregung fast mit jeder Stunde zu. „Es ist unser Turnier und da soll auch alles klappen. Die Gäste, die Sportler und nicht zuletzt die Tiere sollen sich bei uns wohl fühlen. Wir haben übrigens viele schattige Plätze, von denen aus man auch gut auf das Geschehen blicken kann.“ Dabei verspricht der erfahrene Turnierreiter Wolfgang Piehl weiter: „Den Pferden macht die Hitze eigentlich nicht viel aus. Eigentlich heißt in diesem Fall, dass natürlich jedes Tier auch einen eigenen Charakter hat.“

Los geht es schon am Freitag, wenn die sogenannten E- und A-Klassen in den Wettbewerb einsteigen. Bei den E-(Einsteigern) und A-(Anfänger)Klassen werden zum größten Teil jüngere Reiter am Start sein. Die Jüngsten sind dabei erst zehn Jahr alt. „Natürlich sind Ferien und deshalb können wir schon am Freitag beginnen“, freut sich Gabriela Lyck-Piehl.

Der Turniersonnabend bietet vor allem den Freunden des Springsports einige Leckerbissen. Im Mittelpunkt stehen dabei das Mannschaftsspringen, hierzu haben sich fünf Mannschaften bereits angemeldet, und das Springen der Klasse M* mit Stechen im Mittelpunkt. Dabei geht es um den Großen Preis des Reitsportzentrums Waldesruh. „Eine Neuerung wird sein, dass der Parcoursbauer in diesem Jahr aus Sachsen kommt“, sagt Gabriela Lyck-Piehl. „Wir freuen uns auf Fred Jäger.“

Bei diesen M-Springen gilt es, Hindernisse mit einer Höhe von 130 Zentimetern zu überwinden. Dieser Einzelwettbewerb soll um 16 Uhr beginnen. Turnierauftakt am Sonnabend ist um 10.30 Uhr.

Turnierbeginn am Sonntag ist um 8 Uhr und dann geht es um die hohe Schule des Reitens, die Dressur. Auch hier ist eine Prüfung der Klasse M der Höhepunkt der Wettbewerbe. Erneut geht es um den Großen Preis des Reitsportzentrums von Waldesruh.

„Wir haben unseren Dressurplatz ein wenig umgestaltet, der Boden ist neu und auch die Umrandung ist heute wesentlich attraktiver“, freut sich die Chefin des Reitsportzentrums, die selbst in den Sattel steigen wird.