Friedlands Spielerinnen feilen an Form

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Schwitzen ist derzeit auch für die Handball-Freuen des SSV Rot-Weiß Friedland angesagt. Sie trainieren zweimal wöchentlich, um sich auf die neue Saison der Verbandsliga Süd vorzubereiten. 15 Spielerinnen hat Coach Bernd Klinkisch momentan in seinem Team sowie mit Sabine Schumann eine Co-Trainerin an der Seite, die früher selbst Spielerin und Trainerin bei den Rot-Weißen war.

„Ab Mitte August trainieren wir nur noch einmal in der Woche, um den Feinschliff in unser Spiel zu bringen“, sagt Trainer Klinkisch. Bereits am 25. August stehen die ersten Pflichtspiele in heimischen Gefilden auf dem Programm. Da erwarten die Friedländerinnen in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums Verbandsliga-Kontrahent TSG Lübbenau und den Brandenburgligisten TSV Germania Massen zum Turnier der 1. Runde im Handball-Landespokal.

Davor sind bislang noch zwei Testpartien anberaumt. Bereits in der nächsten Woche erwartet der SSV am Donnerstag, 9. August, ab 18.30 Uhr die Brandenburgliga-Frauen des HSC 2000 Frankfurt. Am 16. August, ab 19.30 Uhr, soll gegen das Team des Grünheider SV II, das wie gehabt mit Spielerinnen von Pneumant Fürstenwalde antritt, in der Beeskower Halle gespielt werden.

„Damit wollen wir Spielpraxis gewinnen und uns auf das Heimturnier im Landespokal einstimmen“, erklärt der SSV-Trainer. Dann wird es so langsam mit dem Training der Grundlagenausdauer weniger und ab der nächsten Woche wird mehr Wert auf das Spielerische gelegt. Ihren achten Platz aus der vergangenen Saison in der Verbandsliga Süd wollen die Friedländerinnen sicherlich verbessern. Allerdings hält sich der Coach mit einer konkreten Vorgabe derzeit noch bedeckt: „Unser Saisonziel legen wir nach der Vorbereitung fest.“

Einen Zugang konnte Bernd Klinkisch begrüßen: Charlotte Wilde. Die 17-Jährige stieg von der A-Jugend des SSV ins Frauen-Team auf. Nicht mehr zur Verfügung hat der Trainer Alicia Arendholz, Julia Hilgenfeld (beide Studium) und Maren Melchert (Umzug nach München). Ansonsten ist das Team zusammengeblieben. Allerdings seien weiterhin neue Spielerinnen willkommen. „Wer Lust hat, kann gern mal zu unserem Training dienstags oder donnerstags kommen“, sagt der Coach.

Das erste Punktspiel in der Verbandsliga Süd, die wie im Vorjahr mit neuen Teams in die Saison geht, steht für die Friedländer Frauen am 8. September auf dem Programm. Da ist ab 16 Uhr der Vorjahres-Vierte Chemie Guben in der Beeskower Halle zu Gast. Eine Woche später kommt es in Müllrose zum Derby mit der HSG Schlaubetal-Odervorland.