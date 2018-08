Fiete Schmelzer nutzt die Thermik

Maik Boggasch

Bad Saarow (MOZ) Sommerferienzeit ist bei Jugend-Seglern Meisterschaftszeit. Nur in dieser langen schulfreien Zeit ist es möglich, eine Internationale Deutsche Jugend-Meisterschaft (IDJM), die mindestens eine Woche dauert, auszusegeln. Während der Travemünder Woche wurde nun für die Bootsklasse Laser Radial diese IDJM gestartet.

Im Team aus Brandenburg mit dabei Fiete Schmelzer vom Saarower Segler Verein am Werl (SSVaW). Gerade ist er aus Travemünde zurückgekehrt. Genau wie in vielen Teilen Deutschland war auch auf der Ostsee das Wetter sehr schön. Nachteil solch stabiler Hochdruckwetterlagen: sehr wenig Wind.

Der Wind, der dann aber im Laufe des Nachmittags einsetzte, wurde von den Seglern sehnlich erwartet. Dieser Nachmittagswind ist Thermik, also ein Ausgleich zwischen der See- und Landtemperatur, und Leistungssegler lernen diese Windsysteme zu nutzen.

Fiete Schmelzer hat bei diesen Trainingseinheiten anscheinend gut aufgepasst. Er kam zwar in den ersten der zwölf gesegelten Wettfahrten nicht ganz optimal ins Rennen, steigerte aber seine Leistungen in der Folge. In seiner besten Einzelwettfahrt ersegelte der Saarower im Feld der 103 Seglerinnen und Seglern einen prima sechsten Platz. Am Ende der IDJM belegte Fiete den 30. Platz. In der Extrawertung der Segler unter 17 Jahren wurde er neuntbester Deutscher, von den Brandenburgern Vierter.

Nach den Ferien segelt Fiete Schmelzer in der ersten Schulwoche bei der Weltmeisterschaft in Kiel.