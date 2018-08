Mutmaßlicher Mörder möchte Therapie

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Er hält sich selbst für einen Therapiefall: Renee G. sitzt derzeit gemeinsam mit Steve Z. auf der Anklagebank des Neuruppiner Landgerichtes. Den beiden Männern wird der Mord an dem 54-jährigen Jörg S. vorgeworfen.

Ein ruhiger Prozesstag lag am Donnerstag vor Richter Udo Lechtermann und seinen Kollegen. Sie verhandeln derzeit vor dem Neuruppiner Landgericht den Mord an dem Radenslebener Jörg S. Eigentlich sollten nur ein paar Dokumente zum Lesen verteilt werden. Doch dann meldete sich der Angeklagte Renee G. zu Wort: „Der Gutachter meint, ich brauche keine Therapie“, wollte der 37-Jährige im Vorfeld des Verhandlungstages erfahren haben. Doch die Psychiaterin in der Justizvollzugsanstalt, in der G. derzeit untergebracht ist, sehe das ganz anders. „Sie sagt, ich brauche diese Therapie dringend“, schilderte der Angeklagte. Daher wünsche er sich eine weitere Einschätzung von einem anderen Gutachter: „Ich will mir helfen lassen.“ Unter anderem sein Drogenkonsum habe dazu geführt, dass er starke psychische Probleme habe.

Laut Richter Lechtermann wird besagter Gutachter erst beim nächsten Prozesstag am 15. August vernommen. Eine schriftliche Einschätzung des Angeklagten Renee G. liege dem Gericht bereits vor. „Aber das kommt alles beim nächsten Mal, dann können Sie ja auch mit dem Gutachter reden“, erklärte Lechtermann dem 37-Jährigen. Der Richter sagte aber zu, dass das Gericht die zuständige Psychiaterin aus der Justizvollzugsanstalt kontaktieren werde und nach ihrer Meinung fragt. „Was sie sagt, können wir ja aufnehmen“, so Lechtermann.

Der zweite Angeklagte Steve Z. verfolgte diesen Wortwechsel vollkommen regungslos. Er zeigte am Donnerstag nur einmal eine Reaktion: als er die Unterlagen zur Auswertung seines Handys entgegennahm, die das Gericht an alle Prozessbeteiligten verteilte. Diese müssen nun bis zum 15. August gelesen werden.

Langsam rückt ein Urteil im Prozess gegen Renee G. und Steve Z. näher. Den beiden Männern wird vorgeworfen, ihr Opfer in der Nacht zum 23. August 2017 in Radensleben mit 72 Messerstichen getötet zu haben. Die Angeklagten und Jörg S. kannten sich, hatten vorher gemeinsam getrunken. Nachdem S. den Vater von Renee G. beleidigt haben soll, sei die Situation eskaliert. Vollkommen unklar ist aber, wer die treibende Kraft beim mutmaßlichen Mord gewesen ist: Renee G. und Steve Z. belasten sich gegenseitig. G. hatte Ende Juni vor dem Landgericht eine Erklärung vorlesen lassen, wonach Z. das Opfer getötet habe und er selbst im Nachbarzimmer geschlafen habe. Knapp eine Woche nach dieser Aussage meldete sich auch Steve Z. mit einer Erklärung zu Wort. Demnach habe er noch versucht, einen Streit zwischen G. und dem Opfer zu schlichten. Als er wieder ins Zimmer kam, nachdem er eine Zigarette gedreht hat, habe Jörg S. schon mehrere Stichwunden am Körper gehabt. Aus Angst habe er dann mitgemacht.

In einem sind sich die Männer einig: Die Leiche haben sie in einer Papiertonne in der Wohnung von Renee G. in Radensleben versteckt, bis die Polizei diese am 12. September 2017 fand.