Aus den Ateliers ans Licht

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Sie streifen durch ihre Ateliers, kramen in Mappen und Regalen, sichten und holen ans Licht, was neu entstanden ist oder lange im Schatten stand, was ihnen wichtig ist oder was ihr Herz berührt.

So bereiten sich die Künstler der Gruppe „umKunst“ auf ihre neue Ausstellung in der Angermünder Klosterkirche vor, die am 1. September eröffnet wird. „Sichtungen“ ist der passende Titel, mit dem die Künstlergemeinschaft ihr Jubiläum begehen will, obwohl es um ein Jahr verspätet ist. „2017 bestand die Gruppe „umKunst“ zehn Jahre, doch da hatten wir es durch das Lutherjahr und unsere thematische Ausstellung dazu ganz vergessen. Deshalb holen wir es nun nach und wollen uns thematisch freie Hand lassen und einen Querschnitt zeigen, was in den zehn Jahren in den Ateliers und Werkstätten entstanden und was den Künstlern wichtig ist“, sagt Christian Uhlig.

Der Angermünder Künstler gehört zu den Initiatoren der offenen Künstlergemeinschaft, die 2007 gegründet wurde. Mehr als 30 professionelle Künstler der Uckermark haben sich inzwischen der Gruppe angeschlossen, um sich auszutauschen, sich bei Projekten zu unterstützen und Kunst und die Arbeit der Künstler mehr in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken. Deshalb organisieren sie regelmäßig gemeinsame regionale und überregionale Aktionen, Präsentationen und Ausstellungen.

Die „umKunst“-Ausstellung im Angermünder Kloster gehört seit Jahren zu den wichtigsten Aktionen der Gruppe. Was in diesem Jahr dort zu sehen sein wird, was also jeder Teilnehmer dafür in seinem Atelier sichtet, bleibt wohl bis zum Eröffnungstag am 1. September überraschend.

Doch die 31 teilnehmenden Künstler versprechen eine Vielfalt an Handschriften und künstlerischen „Sichtweisen“, von Bildhauerei über Malerei, bis Fotografie, von Textilkunst über Keramik bis Lyrik. Mit dabei sind unter anderem Christian und Birgit Uhlig aus Angermünde, Tina Bach aus Warnitz, Michaela Ambellan aus Lychen, Ines Baumgartl aus Kraatz, Charlotte Bieligk aus Friedrichswalde, Jana Debrodt aus Neukünkendorf, Susanne Hoppe aus Neudorf, Bodo Neumüller aus Templin, Peter Heyn aus Lüdersdorf, Siegfried Haase aus Groß Dölln, Arne Kalkbrenner aus Parmen und Kurator Gerald Narr aus Berkholz.