Außerirdisches Eberswalde

Spektakuläre Aufnahme vom Mars-Krater: So sieht Eberswalde auf dem Roten Planeten aus, menschenleer, aber höchst imposant. Wobei nur noch der nordöstliche Rand des Kraters gut erhalten und als solcher erkennbar ist. © Foto: privat

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Trotz guter Sicht, der Mars-Krater Eberswalde war beim Sommernachtstraum voriges Wochenende nicht zu erkennen. Dafür ist er viel zu klein. Stattdessen gibt es Aufnahmen von Sonden. Doch wie kam der Krater überhaupt zum Namen Eberswalde?, will MOZ-Leser Lothar Krüger wissen.

Die Bezeichnung geht auf den Vorschlag eines Wissenschaftlers zurück, weiß Michael Fietz, Vorsitzender der Eberswalder Sternenfreunde. Seit etlichen Jahren ist es nämlich möglich, kleinere Krater nach kleineren Städten zu benennen. Kürzlich etwa erhielt ein Krater auf dem Roten Planten den Namen Kufstein, eine Stadt in Österreich. Zuständig für Namensvergaben im All ist die Internationale Astronomische Union (IAU), eine weltweite Vereinigung von Astronomen mit Sitz in Paris.

Die Eberswalder haben die Ehre in aktuell 58 Millionen Kilometern Entfernung dem Vermessungsingenieur Stephan Gehrke aus Mecklenburg-Vorpommern zu verdanken. Der wertete Anfang/Mitte der 2000er-Jahre am Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik der TU Berlin unter Leitung von Professor Jörg Albertz Aufnahmen vom Mars aus, die die Raumsonde „Mars Express“ mit einer hochauflösenden Stereokamera geliefert hat. Die Bilddaten waren die Grundlage zur exakten Erfassung der Mars-Oberfläche und für das Herstellen präziser, thematischer Karten. Mit der Zahl der Neuentdeckungen wuchs freilich auch der Bedarf nach Namen. Nachdem Gehrke 2003 bereits seinen Geburtsort Crivitz auf dem Mars verewigt hatte, legte er wenig später nach. Für 2006 ist die Namensgebung des Kraters „Eberswalde“ vermerkt. Und zwar im „Gazetteer of Planetary Nomenclature“, wo alle Strukturen mit ihren Bezeichnungen offiziell geführt werden.

Die Namensgebung folgt bei der IAU strengen Regeln, wie Pressereferent Lars Lindberg Christensen bestätigt. Demnach werden größere Krater auf dem Mars (in der Regel größer als 60 Kilometer Durchmesser) vorzugsweise nach Wissenschaftlern, Forschern benannt. Für kleinere kommen kleinere Städte zu Ehren. Die IAU listet in ihrer Übersicht aktuell mehr als 1100 Krater auf. Unter den Wissenschaftlern, nach denen Krater bezeichnet wurden, befinden sich auch einige deutsche Kapazitäten wie Johannes Kepler, Alfred Wegener, Hermann von Helmholtz und Bernhard Schmidt, Erfinder eines speziellen astronomischen Spiegelteleskops.

Doch wo genau liegt nun das außerirdische Eberswalde? Es befindet sich – im Gegensatz zu seinem irdischen Pendant – auf der Südhalbkugel des Planeten. Die IAU gibt die Koordinaten mit 24 Grad südlicher Breite und 326 Grad östlicher Länge an. Bei einem Durchmesser von gut 62 Kilometern. Heißt: Der Krater, für Mars-Verhältnisse eben ein kleiner, ist mithin deutlich größer als sein Namenspate auf der Erde. Die Stadt kommt schließlich in ihrer West-Ost-Ausdehnung „nur“ auf zehn Kilometer (Luftlinie, ohne dörfliche Ortsteile).

Das eigentlich Besondere am Krater ist Experten zufolge jedoch die Beschaffenheit. „Eberswalde“ ist ein sogenannter Impaktkrater, ein Einschlagskrater, entstanden vor mehr als 3,7 Milliarden Jahren beim Einschlag eines Asteroiden. Der Kraterwall ist jedoch nur noch im nordöstlichen Bereich intakt. Die übrigen Abschnitte sind, so schreibt Ralph-Mirko Richter, Mitglied der Redaktion raumfahrer.net, ebenda, „nur noch unscharf oder überhaupt nicht mehr erkennbar“. Grund für die Deformation des Kraterrandes sei ein weiterer, später erfolgter Asteroiden-Einschlag, bei dem sich der deutlich größere und nur wenige Kilometer weiter südwestlich gelegene Holden-Krater bildete.

Raumsonden der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA sowie der europäischen Organisation ESA haben in den vergangenen Jahren spektakuläre Fotos von „Eberswalde“ übermittelt, die Sedimentablagerungen eines ausgetrockneten Flussdeltas zeigen. Für Planetologen ein Hinweis darauf, dass in diesem Bereich der Marsoberfläche einstmals Wasser in flüssigem Zustand vorhanden war.

Zur Beobachtung von Mars, Saturn, Jupiter und Co. lädt der Verein „Eberswalder Sternenfreunde“ jeden ersten Donnerstag im Monat, 19 Uhr, in die Sternwarte „Sigmund Jähn“ an der Karl-Sellheim-Schule ein.