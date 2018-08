Fahrradständer noch auf der Wunschliste

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Am Mittwoch war es soweit: Der Seniorentreff „Plauderstübchen“ in der Wriezener Wilhelmstraße hat wieder geöffnet. Nach den ersten Mittagsgästen kam am Nachmittag eine große Kaffeerunde zusammen, an der auch Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) teilnahm. Er verwies unter anderem darauf, dass in die nicht ganz einfache und umfangreiche Sanierungsmaßnahme etwa 200 000 Euro geflossen seien. Dabei handelte es sich um das erste Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ in Wriezen, das je zu einem Drittel durch Bund, Land und Kommune finanziert wird.

Erneuert wurden im „Plauderstübchen“ unter anderem die Toiletten. Auch ein behindertengerechtes WC gibt es jetzt. Ebenfalls neu sind unter anderem die Fenster sowie die Abdichtung und die Fußbodenheizung im Wintergarten. Landesbauministerin Kathrin Schneider hatte der Stadt kurz vor Jahresende 2016 insgesamt 450 000 Euro in Aussicht gestellt. Laut Karsten Ilm werde man sich als Nächstes auf das Projekt Bildungscampus konzentrieren.

Sein Vorgänger Uwe Siebert (parteilos) wollte sich zur Wiedereröffnung nicht groß äußern. „Ich sage nur: Versprechen erfüllt“, ließ er sich gerade mal entlocken. Dafür sprudelte es aus Dagmar Grzona, Leiterin des „Plauderstübchens“, umso mehr. Sie berichtete launig über ihre Erlebnisse auf der Baustelle und kündigte für den Oktober eine große Einweihungsfeier an. „Unser Dank gehört allen Beteiligten“, sagte sie und schloss neben den Firmen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ebenso ein wie die fleißigen Helferinnen beim Saubermachen. Den meist regelmäßigen Besuchern des „Plauderstübchens“ dankte sie zudem für ihr Durchhalten während der Schließung seit März, auch wenn es zum Beispiel mit den Räumen der Kirchengemeinde und bei Eckard Peetz in der Marktklause Ausweichmöglichkeiten gegeben hat.

„Und jetzt müssen wir uns erst einmal wieder an den Alltag gewöhnen“, fuhr Dagmar Grzona fort. Am Programm selbst werde sich nicht viel ändern. „Wir werden weitermachen wie in den vergangenen 25 Jahren, nur das wir es jetzt viel gemütlicher und schöner haben.“ Für August seien mittwochs erst einmal jeweils Spielenachmittage vorgesehen, erläuterte sie. Ab September werde es für diesen Tag aber auch wieder thematische Schwerpunkte geben.

Der von Mandy Dickhoff von der Bad Freienwalder Planconcept GmbH zur Wiederöffnung mitgebrachte Sonnenhut wird in den Außenanlagen einen geeigneten Platz finden, versprach Dagmar Grzona und stellte angesichts der Fahrräder vor der Tür fest: „Dafür brauchen wir noch einen Ständer.“