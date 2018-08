Neuer Kita-Flyer klärt Panketaler auf

Andrea Linne

Panketal (MOZ) In jedem Jahr gibt es viele Fragen rund um die Vergabe von Kita-Plätzen in der Gemeinde Panketal. Zuletzt hatte sich auch die für Anmeldungen und Platzvergabe zuständige Mitarbeiterin, Jana Schulz, öffentlich im Sozialausschuss dazu geäußert. Fragen zu Geschwisterkindern in einer Kita oder auch dem möglichen Tausch von Kita-Plätzen mit anderen Eltern spielten oftmals eine Rolle im Zuge der Anfragen.

Nun hat die Gemeinde einen Klapp-Flyer vorgelegt, der Aufschluss über die Kitas in der Gemeinde und das Vergabeverfahren gibt. Dieser liegt auch im Rathaus öffentlich und wird kostenfrei an Familien verschickt.

13 Einrichtungen werden im Kurzporträt aufgeführt, die Kita- oder/und Hortplätze anbieten. Alle wichtigen Zahlen und auch die Kontaktdaten sind auf einen Blick zu erhaschen. Außerdem gibt es kurze Informationen zu angebotenen Konzepten und Kapazitäten sowie zu den leitenden Mitarbeitern. Auf einem Lageplan lassen sich Standorte und Spielplätze, die sich in der Nähe befinden, ausmachen. Vor allem auch Eltern, die erst in die Gemeinde gezogen sind, erhalten so einen umfassenden Überblick.

Die größte Kita der Gemeinde ist die Integrationskita Pankekinder hinter dem Rathaus. Mit 35 bis maximal 43 sowie 41 Plätzen sind die Kita Kinderland in der Triftstraße sowie die Waldkita Birkenbäumchen in Hobrechtsfelde die winzigsten Betreuungsstätten für Kinder im Ort. Kita Knirpsenstadt, getragen von einem Elternverein, kann 52 Mädchen und Jungen einen Platz bieten.

In zwei Wochen kommen 93 kleine Panketaler in die Schule. Die nachrückenden Kinder werden je nach Kapazität verteilt. Wer einen Rechtsanspruch auf einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz hat, kann dies der Kita-Verwaltung anzeigen. Zeitnah nach der Geburt, empfiehlt die Gemeindeverwaltung, sollte eine Voranmeldung erfolgen. Auch nach einem Umzug ist Zeit alles. Denn in Panketal zählt der Eingangsstempel, um auf der Warteliste erfasst zu werden. Sobald Plätze frei werden, gehen sie entsprechend der Voranmeldeliste an Familien mit ihrem Nachwuchs. Geschwisterkinder oder Dringlichkeiten werden nicht berücksichtigt. „Dem Kind, das am längsten angemeldet ist, wird der Kita-Platz angeboten“, so die Information.

Wer eine Tagesmutter sucht, der findet in dem Flyer alle nötigen Auskünfte und Adressen. Über tagesmuetter-fuer-Barnim@web.de lassen sich auch per E-Mail wichtige Informationen abrufen. Mehr gibt es unter www.panketal.de. (li)