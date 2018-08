Dampflok faucht und zischt in Tantow

Sonderfahrt mit Staunen: Im Waggon hatten Mädchen und Jungen aus Kitas sowie Familien mit Kindern Platz genommen. Gerade für sie will das Amt Gartz die Fahrt am 8. September möglich machen. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Ein Sonderzug mit Dampflok soll am 8. September auf dem Bahnhof Angermünde halten und 475 Passagiere für eine Fahrt nach Stettin aufnehmen. Das Amt Gartz bemüht sich um diesen Sonderzug. Er ist dem 175. Streckenjubiläum der Berlin-Stettiner Eisenbahn gewidmet.

Ganz sang- und klanglos will der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann das historische Bahnjubiläum nicht verstreichen lassen. Die Bahnverantwortlichen haben sich bisher nicht dazu geäußert, da hat er einfach selbst mit dem Organisieren ange-fangen.

Am 15. August 1843 wurde die Bahnstrecke Berlin-Stettin eröffnet. Das war vor 175 Jahren. Die Eisenbahn auf der Strecke Berlin-Angermünde-Passow-Casekow-Tantow-Stettin sorgte damals für einen wirtschaftlichen Aufschwung der ganzen Region. Kleinste Dörfer waren plötzlich mit der großen weiten Welt verbunden. Reisen wurde zum Erlebnis. Ungeahnte Warentransporte gingen auf große Fahrt.

Das 175. Streckenjubiläum ist dem Gartzer Amtsdirektor ein willkommener Anlass, um auf die aktuelle Situation auf der Route Berlin-Stettin aufmerksam zu machen. „Die Bahn ist für uns eine Lebensader. Wir brauchen eine zeitgemäß instandgesetzte Strecke“, sagt Gotzmann. Für ihn ist die komplette Elektrifizierung der Strecke und ihre Zweigleisigkeit unabdingbar.

Deshalb will er die Freude am Bahnfahren mit einer historischen Dampflok-Fahrt feiern. Diese Sonderfahrt soll am 8. September von Berlin nach Stettin und zurück stattfinden. „Wir wollen daraus ein generationsübergreifendes Ereignis machen“, sagt Frank Gotzmann. „Um möglichst vielen Familien mit Kindern die Mitfahrt zu ermöglichen, wird es vier Teilabschnitte geben.“ Diese Abschnitte gehen von Berlin nach Angermünde und von Angermünde nach Stettin und mit gleichem Stopp zurück. Auf jedem Abschnitt sollen 475 Passagiere Platz finden.

Frank Gotzmann schwebt vor, die Sonderfahrt von Angermünde nach Stettin kostenfrei zu machen. Man muss sich dann im Amt Gartz um Mitfahrkarten bewerben. Wie das genau funktioniert, darüber will er rechtzeitig informieren. Gute Erfahrungen hat das Amt Gartz damit bereits 2013 gemacht, als ein Sonderzug wegen des170. Streckenjubiläums fuhr. Damals rollte eine Dampflok, Baujahr 1934, von Casekow über Tantow nach Stettin.

Das war ein spektakuläres Ereignis für Mitreisende und Bahnsteig-Gucker. Die Dampflok war 175 Tonnen schwer und wurde mit Steinkohle befeuert. So etwas hatte man hier lange nicht gesehen und kleine Kinder zum ersten Mal.

Das Amt Gartz hat die Sonderzug-Fahrt ausgeschrieben. Dampflok-Betreiber können sich melden und haben dies bereits getan. Sie müssen aber auch in der Lage sein, über die Grenze nach Polen zu fahren. Das ist eine sehr spezielle Anforderung, die längst nicht alle Sonderzüge erfüllen können.

„Die ganze Aktion kostet ja auch was. Aber das ist es uns wert. Ich hoffe, dass das Amt Gartz nicht alles alleine bezahlen muss und dass da etwas über Fördermittel geht“, sagt Frank Gotzmann. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark überprüft die Sache. Die Netz AG der Deutschen Bahn erarbeitet eine Fahrplanstudie. Frank Gotzmann rechnet in der nächsten Woche mit einer Entscheidung über den Sonderzug.