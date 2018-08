Graffiti-Tätern auf der Spur

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) 1000 Euro hat die Stadt Joachimsthal ausgelobt für sachdienliche Hinweise zu den jüngsten Graffiti-Schmiereren in der Stadt. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt, verspricht Bürgermeister René Knack-Reichstein. Er freue sich über jeden hilfreichen Tipp, der hilft die Täter zu finden, so der Bürgermeister.

Insgesamt 15 Häuser wurden in der Nacht zum 22. Juli in Joachimsthal mit schwarzer Farbe beschmiert. Wie ein Band ziehen sich die Graffitis durch die Stadt: Angefangen von der Bushaltestelle an der Schule, die Brunoldstraße und Templiner Straße entlang bis schließlich zum Wohnpark sind an über 15 Mauern Kritzeleien zu finden.

„Juchte lebt“ steht etwa an zwei Hauswänden geschrieben. Hier scheint jemand den vor allem unter Jugendlichen beliebten Berliner Rapper Bra Capital zu interpretieren. Dessen Album „Berlin lebt“ ist derzeit heiß begehrt. Scheinbar wahllos haben die Sprüher die Hauswände ausgewählt, auch die frisch gestrichene rosa Fassade in der Brunoldstraße hat es erwischt. Mal sind es nur Kürzel und sogenannte Tags wie „135“ oder „THC“, in einigen Fällen aber auch Sätze, wie etwa „all colours are beautiful“ oder „hab 99 Probleme, nur keins mit Gras“ - ein Song der Jugendband SXTN.

Nach Aussagen der Polizei handelt es sich bei den Graffitis nicht um politische Statements. Vielmehr liege der Verdacht nahe, dass es sich bei der Tätern um Jugendliche handeln könnte. Dem Vernehmen nach sollen auch bereits erste Hinweise zu möglichen Tätern eingegangen sein. „In einer Kleinstadt wie Joachimsthal wird man immer beobachtet“, so eine Anwohnerin aus der Templiner Straße.

Offiziell heißt es: „Die Ermittlungen laufen“. Die Polizei sammelt derzeit die Beschwerden und Anzeigen der betroffenen Hausbesitzer.

Für die Eigentümer sind die Schmierereien sehr ärgerlich. Spezialreiniger zur Entfernung der Graffiti sind extrem teuer, ein neuer Hausanstrich übertrifft schnell das Budget. Viele wollen die Graffiti rasch entfernen, schließlich soll Joachimsthal nicht wie Neukölln aussehen. Auch die Stadt ist von den Sachbeschädigungen betroffen: „Das Geld für die Reparaturen wird dringend für andere kommunale Anliegen gebraucht“, ärgert sich Knack-Reichstein. Er hofft, dass die Täter gefasst werden.(sha)