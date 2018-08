Willkommene Starthilfe für junge Eltern

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Netzwerk Gesunde Kinder Ostuckermark hat eine neue Begegnungsstätte eröffnet. Im Haus der Generationen können sich nun jeden Donnerstagvormittag Patenfamilien und andere interessierte junge Eltern treffen.

Warum schläft mein Kind nicht durch? Was hilft beim Zahnen? Wie kocht man Babybrei selbst? Wie überstehe ich die Trotzphase? Ist Mückenschutz für Säuglinge gefährlich? Der Alltag mit kleinen Kindern wirft viele Fragen auf, erst recht, wenn man zum ersten Mal Eltern wird. Nicht immer wohnen die Großeltern in der Nähe, die helfen können. Die Hebamme kommt nur in den ersten Tagen nach der Geburt ins Haus. Und dann?

Dann hilft das Netzwerk Gesunde Kinder Ostuckermark jungen Eltern beim Start in den Alltag als Familie. Hier engagieren sich ehrenamtliche Paten, die Müttern und Vätern in den ersten Lebensjahren des Kindes unterstützend zur Seite stehen, von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag. Ehrenamtlich, kostenlos, unkompliziert. Dafür müssen Familien keinerlei Bedingungen erfüllen oder Anträge stellen. Schon in der Entbindungsklinik oder beim Kinderarzt erhalten die jungen Mütter Informationsmaterial oder werden dort von Netzwerk-Koordinatoren besucht. Sie können frei entscheiden, ob und wie lange sie Unterstützung durch Paten erhalten möchten.

Tanja Lenz aus Angermünde hat schon zum zweiten Mal eine Patenschaft in Anspruch genommen. „Bei meiner ersten Tochter Lilly, inzwischen sieben Jahre alt, bin ich durch eine Freundin aufmerksam geworden und habe die Unterstützung durch die Patin sehr genossen. Deshalb habe ich nun nach der Geburt meiner zweiten Tochter Malina vor zehn Monaten die Hilfe wieder gern angenommen, obwohl der Kontakt zu meiner Patin zwischendurch nie abgebrochen ist.“

Das Netzwerk sei wie eine große Familie, bestätigt Dagmar Schröter aus Schwedt, die seit dessen Gründung vor zehn Jahren ehrenamtliche Patin ist und schon viele Familien durch die ersten Jahre mit Kind begleitete. „Es ist schön, Erfahrungen weitergeben und Eltern entlasten zu können und dabei kleine Kinder aufwachsen zu sehen.“ Jetzt betreut die ehemalige Kindergärtnerin Ramona Stegemann und ihren neun Monate alten Sohn Lennart. Die junge Mutter ist dankbar. „Für mich ist im Netzwerk auch der Austausch mit anderen Müttern und der Kontakt zu anderen Kindern wichtig.“

In Angermünde, wo sich das Netzwerk Gesunde Kinder 2017 neu etabliert hat, steht Paten und Familien nun das Haus der Generationen der Volkssolidarität im Friedenspark als Begegnungsstätte zur Verfügung. Die früheren Räume in der Klosterstraße und im Rathaus-Keller erwiesen sich als zu klein und ungünstig erreichbar. „Das Haus der Generationen bietet hervorragende Bedingungen mit barrierefreiem Zugang für Kinderwagen, Küche und Spielfläche im Grünen. Und es wird seinem Namen gerecht, denn hier treffen nun Senioren und junge Familien zusammen“, freut sich Kinderarzt Dr. Wenzel Nürnberger, Vorsitzender des Trägervereins Gesukom. Für ihn ist das Netzwerk Herzenssache. „Kinder sollen vom ersten Tag an gesund aufwachsen. Dabei wollen wir Eltern nicht alleine lassen und es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass sie sich überfordert fühlen.“

In der Begegnungsstätte werden auch Elternkurse angeboten. Donnerstags, 10 bis 12 Uhr, ist hier Familien-Café-Zeit, direkt vor dem Senioren-Mittagstisch. „Perfekt für ein Haus der Generationen. Die Senioren freuen sich schon, Kinder im Haus zu haben“, so Cornelia Bottner, Ansprechpartnerin des Netzwerkes.