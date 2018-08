Natur und Kinder für sich entdeckt

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Ein heißer Nachmittag. Die Ferienkinder des Wald-Solar-Heims sind bereits alle von ihren Eltern abgeholt worden. Veit Brucker und Betina Heisterberg sind noch mit dem Aufräumen beschäftigt. Hinter den Waldpädagogen der Oberförsterei Eberswalde liegt ein ereignisreicher und anstrengender Tag. Teil des Teams ist auch Tabea Warnow.

Die 20-jährige Eberswalderin absolviert derzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Wald-Solar-Heim. Dieses Jahr bildet eine Schnittstelle zwischen Schulaustritt und beruflicher Zielsetzung. Junge Menschen werden bei Naturschutzverbänden, Einrichtungen zur Umweltbildung und Tierpflege oder Naturparkzentren beschäftigt, lernen dort und dürfen sich ausprobieren.

Die Bezahlung mit etwas mehr als 300 Euro im Monat ist recht mager. Für Tabea aber kein Thema. Geld ist ihr nicht so wichtig, wie sie sagt. Mit Erspartem komme sie gut über die Runden. Die Miete in ihrer WG im Brandenburgischen Viertel ist zudem günstig. Wichtiger sei vielmehr eine sinnvolle Aufgabe.

Kindern die Natur näherbringen, entspricht dabei genau dieser Idee. Dabei schätzt sie besonders die Fantasie, die Kinder an den Tag legen und: „Sie geben einem mega viel Liebe“, sagt Tabea. Dabei finde sie sich gerade selbst noch. Im Umgang mit Kindern und in der eigenen Verwirklichung. Tabea ist eine aufgeschlossene junge Frau. Sie selbst sieht sich als lockeren, aber dennoch ruhigen Typ. Wenn sie erzählt, schaut sie ihrem Gegenüber fest in die Augen. Die langen dunklen Haare trägt sie auf dem Rücken locker zusammengebunden. Immer wieder spielt sie an ihrem Fußkettchen.

Im Wald-Solar-Heim kann sie ihrem Interesse am Umweltschutz nachgehen und dieses mit der Arbeit mit Kindern verbinden. In zehn Jahren, so sagt sie, sieht sie sich als Rangerin, irgendwo. Nebenbei möchte sie wald- oder naturpädagogische Projekte machen. Ein Leben nur an einem Ort entspreche ihren Vorstellungen allerdings nicht. Von ihren Kollegen lernt Tabea Verschiedenes: „Veit erzählt gern Geschichten, Heike lacht viel mit den Kindern und Betina weiß viel über die Natur zu erzählen“, sagt Tabea, die gebürtig aus Unterfranken stammt, vor sieben Jahren aber aus der Nähe von Prenzlau hergezogen ist.

Sie erhofft sich aber noch etwas anderes, außer etwas über Natur und Kinder zu lernen. Möglicherweise hat sie bessere Karten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNE). Zum zweiten Mal hat sie sich in diesem Jahr für den Studiengang Landnutzung und Naturschutz beworben. Im vergangenen Jahr, direkt nach dem Abi, hat es nicht geklappt. Durch das FÖJ könnte sie einen Vorteil haben. „Ich bin optimistisch“, sagt Tabea.

Und wenn es nicht klappt? „Auch „kein Weltuntergang.“ Reisen will sie noch. Und dabei vielleicht auf verschiedenen Bauernhöfen arbeiten. Ideen hat Tabea viele. Das FÖJ ist für Tabea in jedem Fall mehr als eine Zeitüberbrückung. Manchmal wünsche sie sich, dass es ihr leichter fiele, etwas anzufangen, meint sie selbstkritisch. „Häufig scheitert es am Start.“ Aber das ändert sich vielleicht ja noch. Schließlich fängt sie gerade erst richtig an.