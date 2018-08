Sie sind die lebensnotwendigen Sauerstoffproduzenten

Mario Merkel

Frankfurt (Oder). Mit über 3000 natürlichen Seen ist Brandenburg das seenreichste deutsche Bundesland. Aber wie sieht eigentlich das Leben unter der Wasseroberfläche aus? Unsere Sommerserie lüftet einige Geheimnisse. Teil 6: Unterwasserpflanzen – Makrophyten.

Den Badenden kitzelt es unangenehm am Bauch, der Freizeitkapitän puhlt es mürrisch vom Anker und der Angler verliert so manchen Fisch. Grünzeug. Einfach nur störendes Grünzeug könnte man meinen. Doch dieses Grünzeug erst ermöglicht vielfältiges Leben in Brandenburger Gewässern. Unterwasserpflanzen gehören in Seen und Flüsse wie der märkische Wald zu Brandenburg. Ein Tauchgang ist daher mit einem Spaziergang durch Wald und Heide vergleichbar.

Das Schweben über eine lichtdurchflutete Wiese aus „blühenden“ Armleuchteralgen, Nixenkraut, Wasserschlauch und anderen Vertretern der vielfältigen, submersen Pflanzenwelt bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Jungfischschwärme suchen Schutz im Pflanzendickicht, Schlammschnecken weiden die Pflanzenteile und Hechte lauern im Tarnkleid auf die nächste Mahlzeit. Gesunde Seen strotzen vor Leben und sind einfach eine Augenweide.

Unterwasserpflanzen, auch Makrophyten genannt, spielen eine wichtige Rolle im Lebensraum Süßwasser. Sie produzieren den lebensnotwendigen Sauerstoff durch Photosynthese, was eindrucksvoll am Aufsteigen kleiner Gasperlen über einem Laichkrautfeld beobachtet werden kann. Das Dickicht aus Trieben und Blättern bietet besonders Jungfischen ideale Versteckmöglichkeiten vor Fressfeinden am Tag und in der Nacht.

Makrophyten in Stillgewässern bilden das essentielle Laichhabitat für Pflanzenlaicher wie den Hecht oder Schlei. Ohne dieses Grün wäre eine Reproduktion dieser Fischarten unmöglich. Weiterhin binden Pflanzen Nährstoffe und schmecken nicht nur verschiedenen Schneckenarten im Wasser ausgesprochen gut. Es bedarf keines Studiums, um zu erkennen, wie wichtig Unterwasserpflanzen für unsere Unterwasserwelt sind. Weit über 100 Arten leben im Süßwasser, untergetaucht, festverwurzelt oder schwimmend. Manch Makrophyt lässt sich nur unter dem Mikroskop eindeutig bestimmen. Klassische Vertreter der Brandenburger Seen und Flüsse sind verschiedene Leuchteralgen, Laichkräuter, Wasserpest, Tannenwedel, Nixenkraut, Wasserschlauch, Krebsschere, Horn- und Tausendblatt und natürlich Teich- und Seerose.

So wie wir es aus unserem Garten kennen, bevorzugen auch die verschiedenen Unterwasserpflanzen unterschiedliche Lebensräume und Standorte. Das Vorkommen einer Art kann somit zur Bestimmung des Zustandes eines Gewässers herangezogen werden. Die Bewuchsgrenze, also die maximale Tiefe im See mit Pflanzenvorkommen, wird maßgeblich vom Lichteinfall und der Wassertrübung bestimmt.

Die Seen in Brandenburg sind in der Regel glazialen Ursprungs und zumeist nährstoffarme Klarwasserseen mit typischen Vertretern von Arm- und Glanzleuchteralgen. Doch der Zustand dieser Seen ist mittlerweile besorgniserregend. Durch den Menschen verursachte Nährstoffeinträge haben diese Seen nachhaltig verändert. Nährstoffliebende Makrophyten verdrängen die ursprüngliche Pflanzenpracht und bestimmen die Unterwasserwelt. Vom Ufer aus ist diese Veränderung nicht immer sofort zu erkennen. Nicht selten schwärmen Badende vom schönen, erfrischenden Wasser. Die Badewasserqualität ist unumstritten gut in Brandenburg, doch spiegelt sie nicht den ökologischen Zustand wider.

Raues Hornblatt, Ähriges Tausendblatt, Krauses Laichkraut und Grünalgen lieben die nährstoffgeschwängerten Seen. Sie dominieren in weiten Teilen das Bild der Unterwasserlandschaft und belegen als Störanzeige die Veränderungen. In einem bundesweiten Projekt finden Taucher und Naturschützer zusammen, um anhand des Vorkommens von Unterwasserpflanzen den Zustand der Gewässer zu dokumentieren. Eine Überdüngung kann zu einer Explosion des Pflanzenwachstums führen und dann macht das Baden wirklich keinen Spaß mehr.