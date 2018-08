Komposttoilette trotz Wasserschutz möglich

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Naturnah will der Verein des Robert-Koch-Parks in Panketal die kleine Oase bewirtschaften. Dazu haben sich die Vereinsmitglieder auch eine Komposttoilette gebaut. Doch die darf nicht benutzt werden. Für Veranstaltungen muss ein Miet-WC her.

Dabei steht für die Helfer, die Tausende freiwilliger Stunden leisten und wohnortnahe Erholung fördern, infrage, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Neueste Erkenntnisse sprächen eine andere Sprache, findet auch Vereinsvorsitzende Kristine Neumann. Die Untere Wasserbehörde beim Landkreis Barnim aber hat das Benutzen des Kompostklos untersagt, ebenso wie das Einbringen von Effektiven Mikroorganismen in den Teich, um das verschlammte Wasser bei der Selbstheilung zu unterstützen. Fachlicher Rat hierzu kam unter anderem von Wissenschaftler Haiko Pieplow.

Doch die Behörde begründet das Verbot, diese Organismen einzubringen, so: „Der aktuelle Zustand des Gewässers ist nicht bekannt, daher kann momentan auch fachlich nicht bewertet werden, ob von aus dem Teich abgeleiteten Wasser nachhaltig negative Auswirkungen auf die Vorflut (Panke) ausgehen. Trübes (mit Feinsediment/Schlamm versetztes) Wasser ist jedoch nicht generell mit wasserschädlich gleichzusetzen, da solche Vorgänge natürlich sind und sich Sediment im Lauf der Fließstrecke auch wieder absetzt. Entscheidender für die Gewässerqualität sind eingetragene Nährstoffe.“ Das Einbringen von Stoffen in ein Gewässer sei nicht wasserrechtskonform und damit zu untersagen.

Im Fall der Komposttoilette teilt der Landkreis mit: „Grundsätzlich werden standardisierte Komposttoiletten mit fachgerechter Entsorgung/Verwertung des entstehenden Kompostes von der Wasserbehörde bereits seit Jahren nicht abgelehnt und sind an geeigneter Stelle auch vielerorts in Betrieb. Spezifische Standortbedingungen sind jedoch zu beachten. Hier wären dies beispielsweise die Lage im Wasserschutzgebiet, der bestehende Anschluss- und Benutzungszwang an die vorhandene öffentliche Kanalisation, Interessen des Grundstückseigentümers sowie die öffentliche Nutzung des Parks.“ Ein sachgerechter Gebrauch spezieller WC-Anlagen sei schwer kontrollierbar. Weiter heißt es: „Fachlich wird für den Robert-Koch-Park demzufolge eine strategisch auch für die Öffentlichkeit günstig positionierte WC-Anlage mit Anschluss an den Schmutzwasserkanal favorisiert. Dies schließt nicht aus, dass auch andere Varianten diskutiert werden können.“ Dazu soll ein Vororttermin mit Vertretern der Gemeinde, des Vereins, des Eigenbetriebs und der Wasserbehörde stattfinden.

Eine etwas andere Sicht auf das Problem im Park hat der Firmengründer Florian Augustin. Gemeinsam mit vier Absolventen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde hat er die Firma Ö-Klo gegründet. Der 27-Jährige hat sich schon im Rahmen des Studiums der Fachrichtung International Forest Ecosystem Management mit den menschlichen Ausscheidungen beschäftigt und die Kompostierung von Urin, Sägemehl und Pflanzenkohle untersucht. Am Leibniz Institut in Großbeeren zogen die Forscher Gemüse und Zierpflanzen. „Globalökologische Potenziale faszinieren mich“, sagt der Jung-Unternehmer.

Trockentoiletten - im Volksmund zunehmend Komposttoiletten genannt - können sehr unterschiedliche Funktionsweisen aufweisen, erläutert Augustin. „Bei manchen wird Kot und Urin getrennt gesammelt, entweder durch sogenannte Urinabscheider unter der Klobrille, oder durch ein Drainagesystem im Auffangbehälter. Bei anderen Systemen bleiben Fest und Flüssig in einem Behälter – diese Systeme sind auf Einstreumaterial - meist Sägespäne oder Pflanzenkohle, angewiesen, um den Urin aufzusaugen“, stellt er die Modelle vor. Sägespäne seien reich an Kohlenstoff, der Stickstoff in Kot und Urin auf natürliche Weise binden könne. Denn der Gestank komme vom Ammoniak, einer Stickstoffverbindung, „die dann auftritt, wenn zu viel ungebundener Stickstoff verfügbar ist und ausgasen kann“, so der Forscher. Holzspäne verhindern das. Abluftsysteme, die selbst bei einer Fehlbenutzung der Toilette eine Geruchsbelästigung verhindern würden, gebe es ebenso.

Den Panketalern rät der Eberswalder, die Inhalte der Toilette einem Fachbetrieb anzuvertrauen, um diese professionell abzubauen. Grundsätzlich schließen sich für ihn Komposttoiletten und Wasserschutzgebiete nicht kategorisch aus. Der Jung-Unternehmer von Ö-Klo denkt weiter: „Schließen sich eine Wasserspültoilette und Gewässerschutz aus? Über den Ablauf von Abwasserbehandlungsanlagen gelangen Medikamentenrückstände in unsere Fließ- und Grundwässer. Medikamentenrückstände werden größtenteils über den Urin ausgeschieden. Dieser wird im Abwasser so sehr verdünnt, dass eine flächendeckende Filterung in Kläranlagen volkswirtschaftlich nahezu unbezahlbar ist. Bei einer Trockentoilette fällt der Urin in unverdünnter Form an, sodass eine Aufbereitung solcher Mikroschadstoffe sehr viel wirtschaftlicher ablaufen kann.“ Die Firma habe die Vision von wasserlosen Sanitärsystemen und einer Wertschöpfung der darin anfallenden Inhalte, dass die Nutzung menschlicher Ausscheidungen zu einem Win-Win-Faktor wird - auch für den Wasserschutz.

Das Potenzial der Trockentoiletten sollte in jeder Form vorangebracht werden, rät Florian Augustin. Anschauungsbeispiele bieten in Berlin-Brandenburg 90 mobile Trockentoilettenkabinen, die auf Veranstaltungen und Baustellen stehen. „2019 möchten wir stationäre Trockentoiletten für den Außen- und Innenbereich anbieten“, hofft der 27-Jährige.

www.oe-klo.de