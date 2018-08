Anbau mit ausgebeulter Außenwand

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Die Autos stehen schon drin, aber von außen sieht der Erweiterungsbau der Feuerwehr an der Brandenburgischen Straße reichlich unfertig aus. Dabei bleibt es zunächst auch. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich auf den 31. Dezember, so Bürgermeister Ralf Steinbrück.

„Vertraglich gebundene Ausführungsfirmen haben Leistungen mit erheblichen Mängeln erbracht“, formuliert er diplomatisch. Erst trennte sich die Gemeinde von der Sanitärfirma. Nach zweimaliger Mängelrüge vor Abnahme und anschließendem Beweissicherungsverfahren wurde die Firma gekündigt. Die Gemeinde schickte eine andere Firma für die Leistungen ins Rennen, die im Rahmen der Ersatzvornahme tätig wurde. Das heißt, die ursprünglich beauftragte Firma soll bezahlen. Das hatte allein schon einen zweimonatigen Terminverzug zur Folge.

Das nächste Malheur erlebte die Gemeinde beim Betonieren der Decke des Hallendaches. Es kam zu Ausbeulungen der Außenwände, eine Vertiefung von etwa sechs Zentimetern an einer 15 Meter langen Wand. „Ich habe es mit bloßem Auge kaum erkannt“, so Steinbrück. Wiederum war ein Beweissicherungsverfahren erforderlich. Auch hier soll ein anderes als das beauftragte Unternehmen tätig werden. Nach Angaben von Steinbrück zeigt sich die für den Mangel verantwortliche Firma aber einsichtig. „Kosten entstehen der Gemeinde erst mal nicht.“ Allerdings kann die neue Firma ihre Arbeit erst im September/Oktober zu Ende bringen, so dass die Freianlagen erst im Dezember fertig werden können.

Einschränkungen für die Feuerwehr haben die Baupannen nicht zur Folge, sagt Wehrführer Sven Majewski. „Wir können die Halle schon nutzen, seit zwei, drei Wochen stehen unsere Fahrzeuge und die vom Katastrophenschutz drin.“ Die Feuerwehr werde jetzt Eigenleistungen erbringen und den Hof pflastern, bevor der Außenputz zu Ende gebracht wird.

Dabei müssten auch die Ausbeulungen an den Wänden beseitigt werden. „Es ist ein rein optisches Problem, aber so penibel sind wir schon“, sagte Majewski. Das Problem sei eher die Verzögerung wegen der vollen Auftragsbücher der Unternehmen. „Hätten wir vor fünf, sechs Jahren gebaut, wären wir längst fertig.“

Der Anbau soll den gestiegenen Platzbedarf der Schöneicher Wehr befriedigen und zugleich als Standort der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises für dessen westlichen Teil dienen. Rund 600 000 Euro soll das Gesamtprojekt kosten, der Kreis beteiligt sich mit 155 000 Euro, das Land über seine Investitionsbank mit 195 000 Euro.