Indie-Musik auf der Burg

Friedland (Larissa Benz) Bekannte deutsche und internationale Indie-Bands locken ab Freitag wieder Besucher auf die Friedländer Burg. Das Festival Jenseits von Millionen feiert dann sein zehnjähriges Bestehen. Los geht es am Freitag um 16.50 Uhr mit der Augsburger Pop-Band Zimt. Ab 18 Uhr steht die Chemnitzer Band Blond auf der Bühne: Die zwei Frontfrauen sind die Schwestern der Kraftklub-Brüder Till und Felix Kummer. Als Headliner treten gegen 23.40 Uhr die Berliner Post-Punker Lea Porcelain auf.

Am Samstag findet dann wieder der bewährte Location-Wechsel zwischen der Burg und der Kirche in Friedland statt. Um 14.20 Uhr beginnt die Regensburger Alternative-Gruppe Levanter auf der Burgbühne. In der Kirche schlägt dann um 15.10 Uhr das Soloprojekt Burkini Beach ruhigere Töne an. Die internationale Kombo Paper Thieves (Deutschland, Türkei, Neuseeland) möchte ab 15.50 Uhr auf der Burgbühne begeistern.

Eine der bekanntesten Bands auf dem Festival dürfte sicher Belgrad (Auftritt um 20.30 Uhr) sein: Olli Schulz hat sich kürzlich als Fan der New-Wave-Gruppe erklärt. Als Headliner steht dann um 23.30 Uhr das Berliner Frauenduo Gurr auf der Bühne, das dieses Jahr schon bei Rock am Ring einen Auftritt feierte. Als besonderes Angebot ist auch dieses Jahr wieder ein Siebdruckstand auf der Burg vertreten. Besucher können eigene T-Shirts mitbringen und sie mit verschiedenen Designs bedrucken lassen.(lb)

Die Abendkasse ist Freitag ab 16 Uhr und Samstag ab 14 Uhr geöffnet. Vom Bahnhof Oegeln in Beeskow fährt ein Shuttle-Bus nach Friedland und wieder zurück. Abfahrtszeiten sind Freitag von 13 Uhr bis 22 Uhr, Samstag 12 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag 10 Uhr bis 16 Uhr. Das komplette Programm gibt es unter www.jenseitsvonmillionen.de