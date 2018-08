Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt buhlt um den US-Motorradhersteller Harley-Davidson. In dieser Woche war bekannt geworden, dass Bürgermeister Frank Balzer (SPD) einen Brief an die Konzernzentrale in Milwaukee geschickt hat. Darin werden die Standortvorteile der Stahlstadt angepriesen. wollte mehr vom Stadtoberhaupt erfahren.

Herr Balzer, welche Reaktionen aus Wirtschaft und Politik gab es nach dem Brief an die Konzernzentrale von Harley-Davidson?

Bislang gab es viel Zuspruch und Daumendrücken. Konkrete Anfragen oder Reaktionen aus der Wirtschaft hat es allerdings noch nicht gegeben. Dafür ist es aber auch noch zu früh. Die Post ist ja erst diese Woche raus.

Wer ist auf die Idee gekommen, den Brief zu schreiben?

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Sanktionen verhängt hatte und die Reaktionen der Europäischen Union nicht lange auf sich warten ließen, hatten wir im Rathaus Eisenhüttenstadt sofort die Idee gehabt, dem Unternehmen Harley-Davidson eine Fläche bei uns anzubieten. Wir haben dann sofort zügig an einer ganz gezielten Präsentation gearbeitet. Diese ist schließlich zusammen mit unserem Einladungsbrief ins amerikanische Englisch übersetzt worden.

Wie stehen die Chancen, dass es tatsächlich zu Gesprächen kommt?

Wir sehen das ganz entspannt. Die Verantwortlichen von Harley-Davidson werden sich überlegen, was genau sie machen wollen. Darüber wissen wir natürlich nichts, weil sie sich ja auch nicht in die Karten gucken lassen. Aber das ist auch völlig in Ordnung so. Wir wollen mit unserer Offerte aber dennoch signalisieren, dass wir hier Fachkräfte aus der Metallbranche bieten können, Know-how und Kapazitäten besitzen, die interessant für Harley-Davidson sind.

Sind Sie persönlich ein Fan von Harley-Davidson? Und würden Sie im Falle einer Zusammenarbeit mal die legendäre Route 66 entlangfahren wollen?

Ja, ich bin tatsächlich ein Fan dieser Marke. Und einige Motorradfans aus unserer Stadt sind es sicherlich auch. Da ist bestimmt ein Bezug da. Auf der Route 66 würde ich aber trotzdem nicht fahren wollen. Das wird sicher auch nicht ausschlaggebend sein. Sondern vielmehr, wie engagiert wir unser Ziel verfolgen, weitere Industrie-Unternehmen hier in Eisenhüttenstadt und der Region anzusiedeln und damit auch die Region attraktiv zu gestalten.

Hintergrund: Harley-Davisdon hatte im Juni 2018 angekündigt, seine Produktion in den Vereinigten Staaten von Amerika reduzieren zu wollen. Grund dafür ist der Handelsstreit zwischen US-Präsident Trump und der Europäischen Union. Um den Motorradbauer buhlt neben Eisenhüttenstadt auch Berlin.