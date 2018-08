Klimaanlage dringend gesucht

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Seit Monaten 30 Grad und mehr. Auch über Nacht kühlen sich Wohnungen und Büros kaum ab. Da steigt die Nachfrage nach Klimaanlagen. Die wenigen Montagefirmen in der Mark können sich derzeit kaum vor Arbeit retten.

Der junge Mann aus Oberhavel wirkt am Telefon etwas gehetzt. „Nennen Sie bitte nicht meinen Namen in der Zeitung. Ich kann keine weiteren Kunden gebrauchen. Unser Terminkalender ist bis Oktober voll“, sagt der Chef einer Kältetechnik-Firma. Ähnlich klingt es in der Uckermark. „Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, mit Ihnen zu telefonieren. Wir haben derzeit doppelt so viele Kundenanfragen wie üblich“, erklärt Thomas Krasa, Geschäftsführer der Brinkmann & Wiehn Kältetechnik GmbH in Meyenburg.

Aber dann erzählt er doch gern, was gerade los ist. „Mein Schlafzimmer ist so warm. Ich will eine Klimaanlage“, sei eine der typischen Fragen im Moment. Man helfe da gern, jedoch frühestens in vier Wochen. „Aber mehr Lebensqualität ab dem nächsten Sommer ist ja auch eine gute Sache.“ Die Zahl der märkischen Firmen, die Klimaanlagen vertreiben und montieren, sei recht überschaubar, sagt Krasa. „Es ist bislang ein Saisongeschäft. Zwei Monate im Jahr glühen unsere Telefone.“

Einen Monteur in der jeweiligen Nachbarschaft zu finden, ist gar nicht so leicht. Sieht man sich im Internet um, stößt man auf unzählige Heizungs- und Sanitärfirmen, von denen jedoch kaum eine Klimaanlagen im Portfolio hat. Die Kreishandwerkerschaft Oberhavel kann auf Nachfrage keine einzige Adresse nennen, unter der man es mal versuchen könnte.

Axel Dobrowolski, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oder-Spree, sieht im Klimaanlagenservice zwar ein wachsendes Geschäftsfeld, seufzt aber, wenn man nach konkreten Unternehmen fragt. Nach kurzem Überlegen empfiehlt er unter anderem Hartmann & Felsmann in Fürstenwalde, wo man in der Tat im Nebengeschäft Klimaanlagen anbietet. „Innerhalb von drei Wochen ist da was zu machen“, sagt Birgit Felsmann über die Terminlage. Es gebe vermehrt Anfragen, derzeit habe man aber vor allem Anrufe von Leuten, die sich eine Reparatur ihrer billig im Internet gekauften Anlage wünschen.

Wie viel sollte man investieren? Daniel Weidner von der Rüdersdorfer L&K Service GmbH betont, dass er sich jedes Objekt anschaue, bevor er ein Angebot macht. Auch könnten sich Kunden „für den Dacia oder den Mercedes unter den Klimaanlagen entscheiden“. Bessere Geräte seien leiser, leistungsfähiger, optisch schöner. Um ein 20-Quadratmeter-Zimmer zu kühlen, müsse man „Pi mal Daumen“ mit 2000 Euro inklusive Einbau rechnen, sagt Weidner.

Zum Einsatz kommen sogenannte Splitgeräte, bei denen der laute Kühlkompressor außen an der Fassade angebracht wird und innen lediglich ein leises Gerät die Luft ansaugt, filtert und kühlt. Fragt man nach den Stromkosten, betonen die Experten, dass sich der Verbrauch im Kühlmodus in Grenzen halte. Laut Katalogangaben sind es bei einer kleinen Anlage 50 Euro im Jahr, natürlich je nach Nutzung. Zu bedenken ist, dass die Anlage einmal im Jahr gewartet werden sollte.

Wer eine kleine Lösung möchte und keine Möglichkeit für die Anbringung des Kompressors an der Fassade hat, könnte ein sogenanntes Monoblockgerät nehmen. Ein Test dieser Anlagen durch Stiftung Warentest ging jüngst allerdings schlecht aus. Mit 2,8 noch am besten schnitt ein 700 Euro teures Gerät ab. Hauptproblem: Die Lautstärke.