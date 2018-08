Petri heil bei Tag und bei Nacht

Ferienserie 2018 - Fischerei Timm in Altfriedland © Foto: MMH

Zeltplatz frei wählbar: Zwischen den Fischteichen in Altfriedland können Gäste ihr Lager aufschlagen. © Foto: Josefine Jahn

Josefine Jahn

Altfriedland (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Ein Angeltag auf dem Gelände der Fischerei Timm in Altfriedland.

Eingeschlossen vom Wasser liegt das Fischerdorf Altfriedland zwischen dem Klostersee und dem Kietzer See. Während sich ersterer unter Badegästen großer Beliebtheit erfreut, ist letzterer im Grunde gar kein richtiger See, sondern ein Teich. „Aber im Volksmund wird er See genannt“, erklärt Stefan Timm. Im Juli hat er die Geschicke der Fischerei im Dorf von Vater Jörg übernommen.

Im Familienbetrieb gibt es neben frisch geräuchertem Fisch, den sich Gäste an allen Wochentagen schmecken lassen können, seit 1993 auch das Angebot, auf dem Gelände zu übernachten. Angler können dann zwischen den Fischteichen – von denen der Kietzer See mit rund 200 Hektar der größte ist – ihre Zelte aufschlagen und auch nachts angeln. Dass dieses Angebot besonders an den Wochenende und während der Ferien genutzt wird, kann Bernd Kohllöffel bestätigen. Der 77-Jährige ist zwei bis drei Mal pro Woche hier, genießt die Ruhe, für die das Angeln bekannt ist. „Ich kann den ganzen Tag hier sitzen, auch wenn ich nichts fange“, sagt er.

Vor Kurzem habe er im Achter-Teich fünf Karpfen innerhalb einer Stunde gefangen. Soviel könne er gar nicht verzehren. „Über die freuen wir uns aber“, erinnert Fischwirt Stefan Timm. Er und seine Mitarbeiter nutzen die Erträge, die ihnen die Angler hin und wieder bringen, um daraus etwa Fischsuppe zuzubereiten. Gerade wenn es, wie derzeit aufgrund der Hitze, eher weniger Fische gibt, die beißen. Eine Anglerweisheit ergänzt Kohllöffel dazu: „Jeder Tag ist ein Angeltag, aber nicht jeder ist auch Fangtag.“

Um das Fangen geht es auch einem Vater nicht, der mit seinen Söhnen zum vierten Mal aus Strausberg angereist ist. „Wir füttern mit Mais an, fangen hauptsächlich Rotfedern und kleine Karpfen. Die werfen wir aber wieder zurück“, erklärt er. Es gehe ihm darum, seine Kinder, sechs und zehn Jahre alt, an das Angeln heranzuführen. Dafür nutzt er Tagesausflüge, wenn die Jungs älter sind, wollen sie es auch mit einer Übernachtung versuchen.

Der Kietzer See – zur Hälfte von der Fischerei Timm gepachtet, zur Hälfte dem Nabu gehörend – sowie die anderen Fischteiche sind zwar nicht zum Baden geeignet. Dafür ist der Klostersee fußläufig zu erreichen. Seinen Namen verdankt er dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kloster, neben dessen Ruine sich die ehemalige Klosterkirche befindet, in der saisonal klassische Konzerte stattfinden. Die Mitglieder des Altfriedländer Vereins Langes Haus laden zu Kräuterwanderungen ein, vermitteln dabei Wissen um Flora und Fauna in der Region, die Teil des Naturparks Märkische Schweiz ist.

„Es müsste kühler werden“, sagt Stefan Timm. „Es geht den Fischen wie den Menschen, bei 20° bis 22° Celsius ist es optimal für sie. Wenn es dann noch ein wenig bedeckt ist, umso besser.“ Doch ein Besuch lohne sich auch jetzt. „Viele Gäste kommen in Gruppen“, sagt Timm, auch junge Leute.

„Wer nichts fängt, verhungert nicht“, sagt er mit Verweis auf seinen, wie er ihn nennt, gehobenen Imbiss. Dort warten Räucherfisch und Fischbrötchen auf hungrige Gäste. Diese wie auch erfolgreiche Petrijünger zahlen für einen Tagesaufenthalt entlang der Fischteiche 15 Euro pro Person, weitere 15 Euro für die Nacht. Sanitäranlagen befinden sich auf dem Gelände. Ab einem Aufenthalt von drei Tagen gewährt die Fischerei einen Rabatt von 30 Prozent, Kinder bis zum Alter von zehn Jahren zahlen die Hälfte.