Stiefkind rot-roter Ressortverschiebungen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Übernächste Woche soll der Gesundheitsausschuss des Landtages erfahren, warum der Verdacht auf gestohlene Krebsmedikamente im Landesgesundheitsamt versandete, ohne dass Alarm geschlagen und die von der Firma Lunapharm vertriebenen Arzneimittel zurückgerufen wurden. Von Überarbeitung und fehlendem Personal ist jetzt schon die Rede.

Vielleicht hat sich aber auch eine Landesbehörde verselbständigt, die wie kaum eine andere in den vergangenen acht Jahren hin und her geschoben und gar von Auflösung bedroht war. Alles begann mit der ersten rot-roten Regierungsbildung 2009. Damals wollte die SPD partout die größten Förderressorts fusionieren – und in eigener Regie führen. Also wurde das Ministerium für Landwirtschaft und Umweltschutz auseinandergerissen und der Agrarbereich mit dem Verkehrsministerium zusammengelegt.

Als Beiwerk entstand ein Ministerium für Umweltschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz. Das Landesgesundheitsamt war bis dahin Teil des Landesamtes für Soziales und Versorgung. Es wurde nun aber dort ausgegliedert und mit dem Landesumweltamt fusioniert. 2014 war klar, dass die Trennung von Umweltschutz und Landwirtschaft ein Fehler war. Es wurde wieder gebildet und der Gesundheitsbereich erneut dem Sozialministerium angegliedert. Das Gesundheitsamt allerdings wurde nicht dem Landesamt für Soziales, sondern dem Landesamt für Arbeitsschutz angegliedert, zusammen mit dem Bereich Verbraucherschutz – das dritte Dach für diese hoheitliche Aufgabe innerhalb weniger Jahre. Allerdings wurde die formale Neugliederung erst 2016 vollzogen, weil sich bis dahin die Streitigkeiten zwischen Verbraucherschutzministerium, Sozialministerium und Landwirtschaftsministerium um Personal und Zuständigkeiten hinzog.

Zur gleichen Zeit dürften die 55 Mitarbeiter des Bereiches Gesundheit im Landesamt zusätzlich verunsichert gewesen sein, da der Landtag auf Empfehlung der Enquetekommission zur Kreisreform darüber diskutierte, ob die Gesundheitsaufgaben (Medikamentenüberwachung, die Prüfung der Gesundheitsberufe und der Infektionsschutz) auf die Landkreise übertragen werden sollten. Damit sollten die größeren Landkreise gerechtfertigt werden. Letztlich ist die Kommunalisierung im Parlament verhindert worden.

Allerdings räumte das Gesundheitsministerium letzte Woche ein, dass das Amt seit längerem von Abwanderung der Spezialisten betroffen ist. Dazu trägt auch bei, dass der Gesundheitsbereich in Wünsdorf angesiedelt ist, die Leitung des Landesamtes aber in Potsdam sitzt. Bemühungen, die Bereiche in Potsdam zusammenzuführen, waren bislang nicht erfolgreich.

Ralf Christoffers, Fraktionschef der Linken im Landtag, machte am Donnerstag auf ein weiteres Problem aufmerksam: Die Bezahlung der angestellten Pharmazeuten ist nicht sonderlich attraktiv, zumal sie als Inspektoren gesonderte Weiterbildungen absolvieren müssen. Deshalb, so Christoffers, sollte man prüfen, sie zu verbeamten. Auf diese Weise könnten sie höher eingestuft werden. Zur Zeit sind von den acht Stellen für die Medikamentenüberwachung im Landesamt nur vier besetzt.