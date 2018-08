Ziegeleipark präsentiert sich mit neuer Internetseite

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Nach gut neun Monaten Vorbereitung ist die neue Internetseite des Ziegeleiparks Mildenberg am Donnerstag online gegangen. Mit spektakulären 360-Grad-Panoramafotos und einer komplett neuen Menüstruktur will sich das Industriemuseum ab sofort im weltumspannenden Netz besser verkaufen.

Ziel war es, die Programmierung für mobile Endgeräte wie Handys und Tablets anzulegen. Im Rahmen einer Ausschreibung war auch der passende Partner für die Umsetzung des ehrgeizigen Projektes gefunden: Die Berliner Agentur „Durch die Stadt“ erhielt den Auftrag mit Volumen „im unteren fünfstelligen Bereich“, um das virtuelle Schaufenster zu gestalten. Das Menü wurde schlanker und bezieht sich nun auf Themenschwerpunkte des Ziegeleiparks.

Bis Ende Juli wurden immer noch weitere Bilder und Texte in die neue Seite eingebaut oder korrigiert. „Aufbauend auf das Rahmenlayout des Ziegeleiparks zeigt sich die Seite übersichtlicher als bisher“, betonte Karina Walenski vom Ziegeleipark, die das Projekt von Anfang an betreute. Dem Gast soll es auch leichter fallen, sich auf dem Gelände schneller zu orientieren. Dazu dienen spektakuläre 360-Grad-Panoramen, die einen guten Eindruck von dem Park und seinen Möglichkeiten vermittelt. Fast 20 Rund-um-Ansichten sind nun fester Bestandteil der neuen Homepage. Sogenannte „Bubbles“ in den Panoramaansichten laden zum Flanieren durch die verschiedenen Bereiche des Ziegeleiparks ein. Videos sind leicht abrufbar, und auch Prospekte stehen nun zum Download bereit.

Der Veranstaltungsbereich enthält neben einem übersichtlichen Kalender auch die Möglichkeit, mittels Online-Formular sich als Aussteller, Händler, Trödler oder Handwerker anzumelden. Da der Ziegeleipark Mildenberg auch immer mehr als Veranstaltungsort für Tagungen, Hochzeiten und Firmenfeiern genutzt werde, enthält die neue Webseite dafür eine eigene Rubrik. Überdies präsentiert sich der Schwerpunkt Gruppenreisen ausgiebig und enthält alle wichtigen Information.

Die Internetseite sei aber noch ausbaufähig: Geplant sei daher, die Seite im Rahmen der bereits vorhandenen Kooperationen weiter auszubauen. Schon jetzt befinden sich Links zu den Partnern, Sponsoren, Förderern auf der Internetseite. Auch die Vernetzung zu touristischen Partnern und den Häfen am Ziegeleipark war Karina Walenski wichtig. Übernachtungs- und Gastronomieangebote in der Umgebung stellen sich dar. Informationen erhält der Besucher über Links zu Touristinformationen und dem Verband Ruppiner Seeland.

Eine Internetseite sei heute viel mehr als nur eine Visitenkarte, sie sei eine neue Vertriebsmitarbeiterin, die an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar ist, betonte Stefan Oehlerking, Pressesprecher der Berliner Agentur „Durch die Stadt“. Die Seite spiegelt das Unternehmen im digitalen Bereich wider. Wichtig sei daher die Herangehensweise bei der Umsetzung des Vorhabens. Die Grafiker versetzten sich in die Erwartungshaltung des Klickenden und würden sodann die Neugierde wecken. Auch eine Optimierung für die Suchmaschinen sei wichtig gewesen, was mittlerweile eine besondere Herausforderung sei, weil Google allein im vergangenen Jahr seine Suchalgorithmen 320-mal verändert habe. Wichtig sei auch die Vernetzung mit Geschäftspartnern in der Region gewesen. Hier biete sich eine größere Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland an, um den Ziegeleipark in einen noch größeren Rahmen einzufassen. Wie so etwas funktioniert, das zeigt die Agentur zusammen mit der Potsdam Marketing und Service am Beispiel der Landeshauptstadt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft.