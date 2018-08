Erste Front erstrahlt im Edelputz

Die ersten Gerüste sind gefallen: Wochenlang haben die Männer von Stahnkebau Seelow den alten Putz abgeschlagen und den neuen Edelkratzputz aufgetragen. Heute fallen die letzten Gerüste auf der Hofseite (Foto). Danach geht es an der Straßenfront weiter. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am ehemaligen Kaufhaus laufen die Arbeiten auf Hochtoren. Für Außenstehende nicht sichtbar, sind erste Abschnitte bereits fertig. Die Seelower Wohnungsbaugesellschaft als Bauherr kann sicher sein, dass das Objekt am 31. Dezember 2018 fertiggestellt ist.

Wer die Hofseite des ehemaligen Kaufhauses betritt, der kommt ins Staunen. Die gesamte Front erstrahlt in neuem Glanz. Der alte graue Kratzputz ist einem Edelputz, der hochwertige Zuschlagstoffe enthält, gewichen. Die Fassade strahlt hell und freundlich. Auf den zweiten Blick fallen die vielen Details in Auge – Gesimsbänder in der Mitte und unterm Dach, filigran gestaltete Fensterfaschen und sorgfältig gearbeitete Überstände.

Die Männer um Vorarbeiter Christian Krahn von Stankebau Seelow haben sich selbst übertroffen. „Für uns war diese Form des Putzes auch eine Premiere“, sagt Krahn. Auf die zuvor mühevoll per Hand vom alten Putz befreiten Steine haben sie eine 15 mm dicke, spezielle Putzschicht aufgebracht und Stück für Stück mit einem Spezialwerkzeug fünf mm wieder herausgekratzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Edelputz braucht keinen Farbanstrich. Ralf Meier vom Seelower Planungsbüro pro3 ist hoch zufrieden. „So wird bald auch die Vorderfront aussehen“, erklärt er. „In dieser Woche fällt auf der Hofseite das letzte Gerüst, dann geht es in der Ernst-Thälmann-Straße weiter. Das Gebäude wird auch optisch ein großer Gewinn für das Stadtzentrum“, zeigt er sich überzeugt.

In die Annalen der beteiligten Baubetriebe wird die Baustelle auch wegen der großen Hitze eingehen. Täglich werden extra Getränke besorgt. Dennoch bleibt das Arbeiten in der knalligen Sonne für die Männer eine Riesenherausforderung, auch für jene, die die Innenarbeiten erledigen.

Zu denen gehören zum Beispiel die Männer von Form und Farbe Seelow. Peter Specht und Ronny Rasching erledigen an diesem Donnerstag letzte Feinarbeiten im Obergeschoss mit Blick auf die Küstriner Straße. Dort wird unter anderem eine Arztpraxis entstehen. Alle Räume wurden entsprechend der Wünsche der Nutzer gestaltet. Sämtliche Venyl-Fußböden sind verlegt, die sanitären Anlagen fertig und alle Räume gemalert. In der nächsten Woche geht es auf der Seite zur Ernst-Thälmann-Straße weiter.

Von Anfang an wird nach einem strengen Bauplan gearbeitet. Während ein Teil schon bezugsfähig ist, herrschen im unteren Geschoss teilweise noch Rohbau-Zustände. Auch im Hauptzugang ist noch einiges zu tun. Ein zusätzlicher Treppenaufgang wurde eingebaut, nun müssen die Putzer ran. Derzeit wird der zweite Fahrstuhl eingebaut.

An der Vorderfront ackert derzeit Torsten Schröter schwer. Er hat nach Vorgabe der Planer elf Beton-Solbänke mit je 135 kg und sechs mit je 160 kg angefertigt. Für die Muschelkalkkörnung ist er extra 600 km gefahren. „Das ist schon etwas Besonderes hier“, sagt Schröter. Er freue sich, an dem Prestigeobjekt mitarbeiten zu können. Jede Solbank wurde individuell angefertigt und scharriert (Oberflächenbehandlung). Schröter wird auch die schmalen Betonsäulen im Haupteingangsbereich nicht nur flicken, sondern ansprechend gestalten. „Das gibt es nicht fertig geliefert, ist alles solide Handarbeit“, lobt Ralf Meier. Alle Firmen hätten bisher sehr ordentlich gearbeitet, die Herausforderungen des denkmalgeschützten Baus gemeistert. Auch Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld überzeugt sich an diesem Donnerstag vom Stand der Arbeiten und zeigt sich begeistert. Allen Pessimisten zum Trotz versichert Ralf Meier: „Wir haben erklärt, dass dieses Objekt bis zum 31. Dezember diesen Jahres fertig ist. Wir halten dieses Versprechen.“