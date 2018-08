Körper unter Dauerstress

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es ist und bleibt heiß. Der Schweiß fließt, ohne sich viel zu bewegen. Temperaturen um die 30 Grad Celsius am Tag und nachts kaum Abkühlung. Das bedeutet für den Körper Dauerstress. Gibt es keine Abkühlung oder Ruhephasen, sind gesundheitliche Schäden möglich.

Das spüren auch die Rettungsstellen der Oberhavel Kliniken in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee. Vermehrt landen dort Patienten mit Schwächeanfällen und Kreislaufproblemen, heißt es aus der Klinik.

Dr. Michael Berauer, Oberarzt der Inneren Medizin in Oranienburg, kennt solche Fälle genau. „Es kann jeden treffen, egal, ob junge oder alte Menschen.“ Manchen macht die Hitze nichts aus, die können noch Sport treiben oder den Rasen mähen, ohne gleich umzukippen. Andere meiden jede Bewegung und stöhnen trotzdem. „Jeder verträgt Hitze anders“, sagt Dr. Berauer.

Doch in den meisten Fällen seien es derzeit die Älteren, die mit den Auswirkungen der tropischen Temperaturen zu kämpfen haben. Besonders aufpassen müssen sowieso schon geschwächte ältere Menschen mit Vorerkrankungen wie chronische Nieren- und Herzschwächen, denen die Hitze doppelt zusetze, warnt Dr. Berauer. Sollten sie zu wenig trinken, drohe ein bedrohlicher Flüssigkeitsverlust. Dann trocknet der Körper aus. Ärzte sprechen dann von Dehydrierung . „Das kann zu Nierenversagen führen“, sagt Dr. Berauer. Das Problem dabei sei, sagt der Oberarzt, dass alte Menschen sowieso oft zu wenig trinken. „Ihnen fehlt das Durstgefühl.“ Bei der aktuellen Hitzewelle hat das mitunter fatale Folgen. „Sie müssen unbedingt ihren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen“, rät Berauer. Der Oberarzt empfiehlt Mineralwasser. Säfte oder Wasser mit Geschmack seien oft zu süß und gerade für Diabetiker ungesund.

Nicht immer lässt es sich vermeiden, nach draußen zu gehen. Der Aufenthalt unter der prallen Sonne kann aber böse enden. Beim Sonnenstich schwillt zum Beispiel das Gehirn an, weil die Hitze das Gehirn stärker durchblutet. Die typischen Symptome treten aber oft erst Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne auf. Anzeichen sind ein heißer, hochroter Kopf beziehungsweise Nacken. Als Symptome gelten starke Kopfschmerzen, Schwindel und Ohrensausen.

Wer in der Hitze arbeiten muss, die Haut aber nicht mehr in der Lage ist, über den Schweiß die Temperatur zu regulieren, kann Kreislauf-Probleme bekommen. Dr. Berauer: „Das kann zu einem Hitzekollaps führen.“ Ohne Kühlung, Zufuhr von Flüssigkeit und andere Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel, die Beine hochzulegen, kann sich ein gefährlicher Hitzschlag entwickeln. Damit sei nicht zu spaßen, so Berauer. Durch den Hitzestau in Körper und Gehirn kann es „zu einem Schock“ mit lebensgefährlichen Folgen kommen.

Also trinken, trinken, trinken. Neben einer „Erschöpfung wegen Wasserverarmung“, wie es die Mediziner nennen, gibt es auch eine „Erschöpfung wegen Salzverarmung“, so Dr. Berauer. Beim Elektrolytverlust durch erhöhtes Schwitzen können Schwindel, Schwäche und Muskelkrämpfe auftreten. Dr. Berauer rät noch einmal zu Mineralwasser, aber auch zu Brühe und einer kochsalzreichen („in Maßen“) Nahrung. Der Tipp richtet sich an alle, die sich draußen aufhalten, also auch Kinder. Denn nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngsten zählen zu den Risikogruppen bei Hitzschlag und Co.