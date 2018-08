Der Jongleur von Potsdam

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die ersten Wahlplakate hängen bereits in Potsdam. Die Einwohner der Landeshauptstadt wählen im September einen Nachfolger für Oberbürgermeister Jann Jakobs. Der managte in seinen 16 Jahren Amtszeit den tiefgreifenden Wandel seiner Stadt.

Eine Tür fliegt auf, Jann Jakobs stürmt herein und verbreitet sofort den Eindruck eines Mannes in großer Eile. Etwas Ungeduldiges hängt dem Potsdamer Oberbürgermeister meist an. Und wehe, wenn er schlechte Laune hat! Der gebürtige Ostfriese kann es einfach nicht verbergen, wenn er sich über irgendetwas ärgert. Zumindest zehn Minuten lang. Dann fängt er in der Regel an, die Situation und oft genug auch sich selbst ironisch zu betrachten. Irgendwann bricht sich dann gute Laune Bahn. Jakobs kann ein richtiger Alleinunterhalter sein, heißt es im Potsdamer Rathaus. Es wird viel gelacht, so ein Mitarbeiter. Viel zu lachen hatte der Sozialdemokrat zu Beginn seiner Amtszeit 2002 nicht. Sein allseits beliebter Vorgänger Matthias Platzeck (SPD) war nach knapp vier Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung Ministerpräsident geworden und schlug seinen Beigeordneten für Ordnung und Umweltschutz als Nachfolger vor. Der sei zu blass, hieß es schnell, die Schuhe zu groß für ihn und außerdem hing ihm das Manko an, ein Wessi zu sein.

Gewählt wurde er mit der äußerst knappen Mehrheit von 50,14 Prozent in der Stichwahl gegen den Chef der PDS-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, Hans-Jürgen Scharfenberg. Auch acht Jahre später musste Jakobs gegen den Linken-Politiker wieder in die Stichwahl, erhielt dabei rund 60 Prozent.

Die Duelle der beiden bestimmten nicht nur Sitzungen der Stadtverordneten. Zu fast allen Punkten der Stadtentwicklung standen sie in entgegengesetzten Lagern. In Potsdam war mitunter von Szenen à la Don Camillo und Peppone die Rede, wobei die genaue Zuordnung der Rollen schwer sein dürfte. Die lang gepflegte Gegnerschaft schloss nicht aus, dass die beiden die Tradition ins Leben riefen, jeden Sommer gemeinsam für Obdachlose zu grillen.

Jakobs kam von Anfang an zupass, dass er sowohl in der Berliner Vorstadt bei den Reichen und Schönen als auch in Problemkiezen ein sicheres Auftreten an den Tag legte. Vielleicht trug seine Erfahrung als ehemaliger Sozialarbeiter dazu bei. Ganz sicher war der frühere Beruf in den endlosen Debatten mit den Bürgerinitiativen hilfreich, die sich zu jedem Bauvorhaben in der Stadt bilden und gern Bürgerbefragungen einfordern.

Zu den mühsam errungenen Erfolgen gehören die Entscheidungen für den Landtagsbau in der Kubatur des ehemaligen Stadtschlosses, der Wiederaufbau des Garnisonkirchenturmes und der Abriss der Fachhochschule mit dem Ziel, dort alte Stadtquartiere wieder auferstehen zu lassen. Mit der Idee, das Hotel Mercure zu kaufen und abzureißen, um den alten Lustgarten wieder zu vervollständigen, lief Jakobs jedoch vor Wände. Er nahm es sportlich und widmete sich anderen Projekten.

Früh setzte der Oberbürgermeister auf Wohnungsbau für seine boomende Stadt. Als anderswo die Abrissprogramme auf Hochtouren liefen, forderte er vom Land Unterstützung für sozialen Wohnungsbau. Bei all dem war Jakobs immer darauf bedacht, wie seine Stadt im Lande wahrgenommen wird. Nicht erst als Präsident des Städte- und Gemeindebundes zeigte er Verständnis für die Belange des ländlichen Raumes und kämpfte mit seinen OB-Kollegen gegen Einkreisungen im Zuge der Verwaltungsreform, obwohl Potsdam davon nicht betroffen war.

Unter der Ägide des heute 64-Jährigen verwandelte die Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren nachhaltig ihr Aussehen. Potsdam gilt heute als eine der attraktivsten Städte Deutschlands. Der Zuzug hält unvermindert an. Vielleicht hat Jakobs diesem Druck zu wenig entgegengesetzt. Kritiker bemängeln, dass die Stadt zu schnell gewachsen sei. Das macht sich an den Problemen der Infrastruktur fest, in erster Linie beim Verkehr in der zwischen Welterbeparks, Seen und Havel eingekeilte Stadt. Aber auch die Art und Weise, wie gegen die Wohnungsnot angebaut wurde, ist problematisch. In Randbereichen und bei Verdichtungen der Innenstadt entstanden betonierte Schuhkartons, die einen krassen Kontrast zu den Bauten von Knobelsdorff und Schinkel bilden.

Zu Jakobs Erfolgen gehört sicher auch das Bündnis „Potsdam bleibt bunt“, das er aktiv mit begleitete. Mit dessen Aktionen ist es gelungen, bislang allen rechten Aufmärschen entgegenzutreten – ein nicht zu unterschätzendes Pfund für die Landeshauptstadt.