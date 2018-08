Mit Pedalkraft E-Motorrad antreiben

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer in den 1990er-Jahren im Osten Ende 50 war, der konnte oder musste damit rechnen, in den Vorruhestand geschickt zu werden. Heute gründet mancher in diesem Alter eine Firma. Zum Beispiel Andreas Zurwehme. In diesem Jahr feiert der gebürtige Westfale seinen 57. Geburtstag, im nächsten Jahr will er den Start der Serienproduktion eines ganz besonderen Fahrzeugs feiern.

Ab Frühjahr 2019 könnte es passieren, dass an einer Kreuzung ein motorisierter Untersatz so schnell an einem vorbeizischt, dass nicht genügend Zeit bleibt, um festzustellen: Handelt es sich um ein Motorrad oder ein Zauber-Fahrrad? Mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde nimmt das eRockit Fahrt auf. Es ist bereits der zweite Start diese laut Wikipedia „neuen Fahrzeuggattung“. Schon 2013 hatte ein Manufakturbetrieb in Berlin-Marzahn eine Kleinserie produziert. Doch nach etwa 50 elektrobetriebenen Motorrädern musste 2014 Insolvenz angemeldet werden.

„Es hat damals nicht zum Überleben gereicht. Aber ich habe alle Rechte erworben“, erzählt Andreas Zurwehme, damals Berater der Firma, heute Geschäftsführer der neu gegründeten eRockit Systems UG, die ihren Sitz im Hennigsdorfer Gewerbepark Nord gefunden hat. Mit dem zweiten Versuch habe er es nicht eilig gehabt, sagt der Geschäftsmann, der auch auf Erfahrungen aus dem Silicon Valley bauen kann. Jetzt, so meint er, sei die Zeit reif fürs eRockit. „Wo doch sogar Harley Davidson den Einstieg in die Produktion von E-Motorrädern verkündet hat.“

Das Besondere am eRockit besteht darin, dass durchs Treten in die Pedale Tempo gemacht wird. Ein Zahnriemen überträgt die Pedalkraft in einen Generator, der wiederum die Spannung für einen Computer erzeugt. Dieser letztendlich steuert die Leistung, die an einen Elektromotor abgegeben wird. Zurwehme kann das auch kürzer formulieren: „Das ist einfach ein Riesenspaß. Null Prozent Emission, 100 Prozent Emotion.“ Für diesen Spaß benötigt man allerdings einen Motorradführerschein der Klasse A1 oder A2 und muss ein wenig flüssig. Der Preis wird bei über 10 000 Euro liegen. „Es gibt aber schon Vorbestellungen“, sagt Zurwehme. Und er hat weitere Argumente für den Umstieg aufs eRockit im Gepäck: Das ganz besondere Motorrad wiegt ohne Batterie rund 100 Kilo, es kann an jeder Steckdose binnen fünf Stunden aufgeladen werden. Derzeit arbeite man daran, dass das Aufladen auch an öffentlichen Ladestationen möglich ist. Die Reichweite liegt bei 120 Kilometern.

Wie aber kommt ein so innovatives Unternehmen auf die Idee, sich in Hennigsdorf anzusiedeln? „Das war eine Punktlandung von Anfang an“, freut sich der Unternehmer. „Wo muss ich langfahren, wenn ich dorthin will?“, hat der Wahl-Berliner einen Partner gefragt, der ihm von den Hennigsdorfer Gewerbeflächen erzählte. Schon beim ersten Treffen habe er gemerkt, dass „die in der Wirtschaftsförderung hinter sich ansiedeln wollenden Unternehmen total hinterher sind.“ Zwei Monate später konnte eine Gewerbefläche gemietet werden, mit der Option auf Vergrößerung. Und die will Zurwehme schon 2019 ziehen. Derzeit wirkt die Halle leer, geschäftiges Treiben herrscht dagegen in einer Art Labor. Dort wird das E-Bike zusammengebaut, geprüft, es wird getüftelt und verbessert. Ende 2018 aber soll die Produktionsstrecke stehen. In hochmoderner Form. Kleines Beispiel: Ist der Vorrat einer Schraubenart erschöpft, bestellt ein Computer automatisch nach.

Wenn im Mai 2019 die Serienproduktion startet, sollen 130 eRockits gebaut werden. Bereits für das dritte Produktionsjahr wird eine vierstellige Zahl angepeilt. Der Vertrieb wird über das Internet erfolgen. Mit sogenannten Roadshows wird das Fahrzeug in Deutschland vorgestellt. Und von hier aus, daraus macht Zurwehme keinen Hehl, soll es möglichst bald Europa und andere Kontinente erobern. Für diese ehrgeizigen Ziele hat sich Zurwehme eine kleine, aber engagierte und erfahrene Mannschaft zusammengestellt. Weitere Mitarbeiter werden gesucht. Dabei gilt es aber, eine Hürde zu überwinden: „Unsere Betriebssprache ist Englisch. Aber freitags haben wir unseren German-Speaking-Day.“