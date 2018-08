Haus oder Maus ist hier die Frage

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Planungen für ein einzelnes Einfamilienhaus sorgen im Doppeldorf für Zündstoff. Der Eigentümer will einen Teil einer Fläche an der Luisenstraße bebauen, die derzeit Außenbereich ist und an ein geschützes Gebiet grenzt. Naturschützer und Nachbarn wollen dies verhindern.

„Was haben Sie eigentlich den Leuten getan?“, fragte ein Zuhörer kürzlich nach einer Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan Luisenstraße 26 den Grundstückseigentümer Ronny Kelm. Der hatte zuvor ebenso wie Verwaltung und Bauausschusschef Andreas Lüders massiven Gegenwind der gut 20 Zuhörer bekommen. Und Kelm wurde auch nach der Runde noch in Diskussionen verstrickt.

Er verstehe die Aufregung nicht, sagte der Eigentümer, der auch Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter ist und Anfang des Jahres für den Bürgermeisterposten kandidiert hatte. Ähnliche Verfahren liefen für die Thälmannstraße 26 und die Rotdornstraße, und da sei das Interesse bei Weitem nicht so groß, zeigte er sich verwundert. Schließlich handele es sich um ein knapp einen Viertelhektar großes Grundstück, auf dem ein einzelnes Haus geplant sei. Mit zwei Vollgeschossen, Satteldach und maximal zehn Metern Firsthöhe. Nicht zum Verkauf, sondern für die Familie, sagte Kelm. Und auch das Bauen sei nicht eilig: „Vielleicht in drei Jahren“, bekundete er.

Allerdings stößt Kritikern nicht nur die Tatsache negativ auf, dass hier ein Kommunalpolitiker Acker in Bauland verwandeln will, sondern auch, dass er das sogenannte beschleunigte Verfahren gewählt hat. Bei dem kann von einer Umweltprüfung abgesehen werden. Dies sei bei Flächen dieser Größe möglich, in den Fachgremien diskutiert und im Mai von der Gemeindevertretung so beschlossen worden, erklärte Marion Jakob aus dem Bauamt. Es werde noch weitere Anträge geben, aus Acker Bauland zu machen, sagte sie voraus. Das Verfahren sei vom Gesetzgeber ermöglicht worden und noch bis Ende 2019 zulässig.

Allerdings nicht, wenn es „Anhaltspunkte für die Gefährdung von Schutzgütern“ gebe, widersprach eine Naturschützerin vehement. Und dies habe der Naturschutzbund auch der Gemeinde mitgeteilt, sagte sie. Allerdings war das Schreiben per E-Mail an den Bürgermeister gegangen, der zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub war. Inzwischen liegt es auch im Bauamt vor.

Darin wird mitgeteilt, dass auf dem besagten Grundstück mehrere Arten festgestellt worden seien, die laut EU-Richtlinie besonderen Schutz genießen. Ohnehin liegt in unmittelbarer Nähe das Naturschutz- und Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Gebiet Fredersdorfer Mühlenfließ. Das beplante Flurstück gehöre aber nicht dazu, verwies Kelm auf eine Abfrage bei Behörden. Zudem habe er ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Da müsste ja das Gleiche rauskommen“, äußerte Marion Jakob.

Das bezweifeln die Naturschützer allerdings. Deshalb haben sie sich Unterstützung von Hartmut Kretschmer geholt. Er ist ausgewiesener Experte, war mehrere Jahre im Landesumweltamt für Großschutzgebiete verantwortlich und ist Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Neuenhagen. Kretschmer hat auf dem Gelände Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter, den großen Feuerfalter und die Helmazurjungfer – eine Libelle – entdeckt. „Wenn er sagt, die Arten sind da, dann sind sie auch da“, vertrauen ihm seine Neuenhagener Nabu-Kollegen voll und ganz. Kretschmer machte gleich noch andere Fachkenntnisse deutlich: „Wenn in Kenntnis der Entdeckungen weitergemacht wird, wäre das ein Verfahrensfehler.“ Und an Kelm gerichtet: „Sie haben keine Chance, da zu bauen.“

Dessen Planer sagte, das Verfahren gehe erst einmal weiter, denn es würden ja Stellungnahmen eingeholt, und die Gemeindevertretung könne per Beschluss einen Wechsel vornehmen. „Wir haben einen Prüfauftrag gestartet. Es werden Gutachten eingeholt, und wenn sich ergibt, dass es nicht geht, wird das Verfahren gestoppt“, bestätigte Bauausschusschef Lüders.

Möglicherweise gibt es daran doch Zweifel. Ein Anlieger kündigte jedenfalls eine Unterschriftensammlung an. Und bis zum 17. August können Einwohner noch im Bauamt in Eggersdorf den Planentwurf einsehen und Stellungnahmen abgeben.