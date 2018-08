Ein Denkmal für den Grünauer Forst

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Die Ausdehnung der Gemarkungen von Premnitz inklusive Mögelin und Döberitz sind von der Bundesstraße 102 her, die die drei Ortsteile der Stadt wie eine Schnur durchzieht und zusammen hält, kaum auszumachen. Wem ist bewusst, das knapp hinter der Rheinstraße in Rathenow-Süd bereits Premnitz bzw. die Gemarkung Mögelin beginnt? der Forst von Grünaue und das Heidefeld auf einer Höhe liegen, geht eine kommunale Grenze durch sie hindurch. Heidefeld gehört zu Rathenow, Grünaue zum südlich gelegenen Mögelin und damit zu Premnitz. Der dortige Stadthistoriker Jürgen Mai erklärte Landrat Roger Lewandowski am Dienstag die geschichtlichen Zusammenhänge.

Seit knapp 800 Jahren werde der Forst in Grünaue bereits bewirtschaftet. „Bereits im 13. Jahrhundert wird das Forstgebiet mehrfach erwähnt“, so Mai. Markgräfliche Bedienstete waren seit 1353 als Wächter eingesetzt. Sie waren für die Holzwirtschaft verantwortlich und um den Wildfrevel Einhalt zu gebieten. Die sogenannten Heidereiter waren lange noch von Rathenow aus eingesetzt. Ab 1819 wurde dann eine dauerhafte Amtswohnung in Grünaue eingerichtet. Aber: „Grünaue, das die Oberförsterei bis 1945 und auch heute die Landesförsterei noch beherbergt, gehörte ab 1835 zum Kirchenspiel Mögelin.“ Die 24 Grünauer mussten über den sogenannten Kirchsteig nach Mögelin in die Kirche gehen“, so Mai. Auch politisch wurde die Siedlung dem Premnitzer Ortsteil Mögelin vor rund 90 Jahren zugeschlagen. Im Zuge der Neuordnung der Gutsbezirke kamen Grünaue und die Försterei Friedrichshof 1927 zum Dorf.

Rund 800 Jahre alt ist auch das Naturdenkmal, das sich im Forst von Grünaue versteckt. Dorthin zog es den Landrat auf seiner Tour durch Premnitz, begleitet durch Bürgermeister Ralf Tebling und den Stadthistoriker. Auch über die uralte Eiche bzw. jenes Grab, das 1812 an dieser Stelle angelegt wurde, wusste Mai ausführlich zu berichten. Demnach soll Elise Friederike von Bornstedt diese Stelle im Forst unter der damals bereits Jahrhunderte alten Eiche geliebt haben. Wohl erkrankt wünschte sie sich von ihrem Bruder, dem späteren Oberförster von Grünaue, an dieser Stelle begraben zu werden. Die Familie Bornstedt, der die Geschwister abstammten, wirkte in Letzlingen in der Altmark bei Gardelegen. Der Vater hatte dort das Forstamt inne. Elise Friederike lebte wohl bei Potsdam. Auf dem Weg von dort zum Vater erkrankte sie 1812 und blieb in Grünaue, wo sie am 8. Dezember starb. „Es gibt allerhand Legenden und lyrische Verklärungen vom langen Lungenleiden bis hin zum Freitod. Lehrer Gottschalk aus Mögelin hat diese Legenden als nicht zutreffend abgetan“, so Jürgen Mai.

An Schulwanderungen zu Eiche und Heidegrab dürften sich viele heute gestandene Rathenower und Premnitzer wohl noch erinnern. Der Baum war bis in die 1970er Jahre belaubt, wie Privatbilder des Stadthistorikers belegen. 2009 wurde die alte Eiche bis auf einen rund zwei Meter hohen Stumpf abgetragen. Zu erkennen ist, dass darin zahlreiche Pärchen ihre Liebe bekundet und verewigt haben. Es ist also ein romantischer Ort geblieben. Das geschnittene Holz ist dort als Totholz gelagert und deutet die vormals beeindruckende Größe der alten Eiche an. Am 30. März 2010 wurde übrigens eine neue Eiche gepflanzt, die die Romantik für folgende Jahrhunderte bewahren möge.

Nach diesem Ausflug des Landrats in den Grünauer Forst schaute er sich auch in Gapel um, dem südlichsten und zugleich ältesten Premnitzer Flecken und reiste zum Bundesleistungsstützpunkt der TSV-Bowler. Zuvor hatte er sich bei der Märkischen Faser GmbH Pläne zur Erweiterung des Unternehmens erläutern lassen.