Bierfestival im Hitze-Sommer

dpa

Berlin (dpa) Wenn am Freitag das internationale Bierfestival in Berlin beginnt, herrscht die Qual der Wahl: 350 Brauereien aus 90 Ländern präsentieren ihren Gerstensaft.

Bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad wird die Karl-Marx-Allee als „längster Biergarten der Welt“ aber schon ganz ohne Bierchen vorglühen. Mediziner möchten niemandem den Spaß verderben - aber sie mahnen zur Vorsicht bei der Kombination von großer Hitze und alkoholischen Getränken.

„Alkohol geht bei Hitze schneller ins Blut“, sagt Peter Sefrin, Notfallmediziner und Bundesarzt beim Deutschen Roten Kreuz. Je hochprozentiger ein Getränk sei, desto durchschlagender die Wirkung. „Alkohol kommt bei Hitze auch schneller im Gehirn an.“ Damit lasse die Konzentrationsfähigkeit nach - und Euphorie mache sich breit. „Eine typische Folge ist eine gestörte Selbstwahrnehmung. Das führt oft zu Selbstüberschätzung und Überheblichkeit - Menschen machen dann Dinge, die sie sonst nie tun würden.“

„Wir wollen den Menschen nicht die Lust auf ein erfrischendes Bier nehmen“, betont auch Hannes Dietrich vom Serviceteam der Kaufmännische Krankenkasse. Aber wer bei diesen warmen Temperaturen viel Alkohol zu sich nehme, riskiere Kreislaufprobleme bis hin zur Bewusstlosigkeit.

Für Frauen gelte aufgrund ihrer körperlichen Konstitution eine tägliche Höchstmenge von einem Glas Bier mit 0,3 Liter Inhalt. „Männer dürfen sich ein zweites Glas gönnen“, ergänzt Dietrich. Aber das reiche dann auch. Seine Alternative, wenn der Durst noch größer ist: Alkoholfreies Bier. Und: „An mindestens zwei Tagen pro Woche sollte man ganz auf Alkohol verzichten, damit der Körper ausreichend Gelegenheit zur Regeneration bekommt.“Mediziner Sefrin hat eine lange Erfahrung als Notarzt. „Fatal kann in heißen Sommern ein spontanes Bad in Seen, Flüssen und anderen Gewässern nach Alkoholgenuss sein“, sagt er. Denn zwischen der Körpertemperatur von 37 Grad und Gewässern mit einer Temperatur von rund 24 Grad liege immer noch eine große Differenz. „Die Blutgefäße in Armen und Beinen sind durch den Alkohol stark geweitet“, erläutert er. Nach Kontakt mit dem Wasser werde das Blut beim Baden kälter - und dann schockartig zum Herzen geschwemmt. „Das kann zum plötzlichen Kreislaufstillstand führen.“ Schwimmer merkten davon nichts. „Sie gehen lautlos unter und ertrinken.“ Nicht nur in Studentenstädten häuften sich im Sommer tödliche Badeunfälle, bei denen Alkohol im Spiel sei, sagt Sefrin. Ein weiteres Risiko im Rausch seien Sprünge von hohen Brücken in Gewässer. „Die Wasseroberfläche ist hart wie Beton. Der Aufprall kann unterer anderem leicht zu schweren Schädel-Hirn-Verletzungen mit Bewusstlosigkeit führen.“