Ulrich Anke ist verstorben

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Der Fürstenwalder Kommunalpolitiker Ulrich Anke (AfD) ist tot. Die Stadtverordnetenversammlung gedachte bei ihrer Sondersitzung am Donnerstagabend ihres verstorbenen Mitglieds. Der Wirtschaftsberater (Jahrgang 1944) war seit 2014 in der Stadtverordnetenversammlung; bei der Kommunalwahl hatte er die vierthöchste Stimmenzahl (1134) erreicht. Er war erst kurz zuvor in die AfD eingetreten, nachdem er 25 Jahre lang der CDU angehörte. Bis Mai dieses Jahres leitete er die AfD-Fraktion, gab dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen an Fraktionskollegen Lars Aulich ab. Ulrich Anke war außerdem Mitglied des Kreistages Oder-Spree.