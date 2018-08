An der Marwitzer Straße in Bötzow starten die Arbeiten

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Nachdem 2017 der erste Abschnitt fertiggestellt werden konnte, beginnen am kommenden Montag die Arbeiten im zweiten Teil der Marwitzer Straße in Bötzow. Zwischen Fennstraße und Veltener Straße werden die Fahrbahn verbreitert, der Gehweg angehoben und ein Rundbord gesetzt. „Dadurch sollen Fahrzeugführer angehalten werden, den Gehweg nur im Bedarfsfall und dann besonders vorsichtig zu überfahren“, so Bauamtsleiter Dirk Eger. Die Schulwegsicherheit soll erhöht werden. Die Bauzeit des 634 Meter langen Abschnitts soll acht Wochen betragen. Die Kosten werden aktuell auf zirka 215 000 Euro geschätzt. Anlieger wurden laut Eger im Vorfeld umfassend informiert.