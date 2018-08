Die Provence liegt hinter dem Bahnhof von Nauen

Silvia Passow

Nauen Lavendel liebt es heiß und sonnig. In der Mittagshitze entfalten seine Öle eine wahre Duftsymphonie, die begleitet wird vom Summen der Bienen, auf und um den kräftigen lila Blütendolden. Unter einem der üppig blühenden Gewächsen liegt eine rot-weiße Katze, blinzelt den Besucher verschlafen an, gähnt, rollt sich ein. Landidyll mitten in der Stadt, die Seele darf sich für einen Moment, oder auch länger, treiben lassen.

Immer der Nase nach

Der Lavendelhof mit dem dazugehörigen Eselhof liegt am Rande des Nauener Zentrums. Dicht genug für eine Entdeckungstour durch Nauen, weit genug abseits, um Ruhe zu tanken. Das Hotel Lavendelhof öffnete im Mai 2017. Zuvor war der ehemalige Plattenbau umfangreich renoviert worden. Geschäftsführerin Elke Zakel ist damit ein kleines architektonisches Vorzeigestück gelungen. Aus dem zweckmäßigen Gebäude ist ein komfortables Hotel mit ländlichen Charme geworden.

Platte muss nicht immer abgerissen werden. Zakel zeigt hier, wie viel Potenzial in diesen Bauwerken stecken kann. Sie hat Türen und Fenster erneuern lassen, die Fensterrahmen aber landeten nicht auf der Kippe. Sie hat sie regelrecht gerettet. Liebevoll aufgearbeitet, hängen sie nun in den Fluren als dekorative, einzigartige Zeitzeugen.

Das Hotel verfügt über 32 Doppelzimmer und ist beim Besuch des Landrats beinahe ausgebucht. Geschäftskunden, Touristen, unter ihnen viele Fahrradfahrer, denn auch Drahteselfreunde sind Zakel willkommen. Der Eselhof entstand bereits 2014 und liegt auf der anderen Straßenseite. Beide Grundstücke werden vom Lavendel beherrscht, verlaufen unmöglich, einfach immer der Nase nach.

Hier ist jeder willkommen

Wenn so ein Esel laut gibt, wird es laut. Zakel hat hier französische Poitou Großesel. Sanfte Riesen mit warmen Augen, weichen Schnauzen und wenn sie ein IA von sich geben, tönt da die pure Lebensfreude in die Welt, dann sehen sie aus, als würden sie laut lachen. Die Poitou gehören zu den vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen. Amerikanische Miniesel sind auch auf dem Eselhof beheimatet. Die kleinste Eselrasse der Welt wirkt neben den großen Verwandten noch winziger. Die weiten Wiesen und Koppeln grenzen an eine Mischung aus Nutz- und Ziergarten, so wie man es von französischen Schlossgärten kennt. Blauer Hibiskus, blutrote Stockrosen, Himbeeren, Tomaten und überall – Lavendel. Bienen und Schmetterlinge bedienen sich am reich gedeckten Blüten-Buffet, Vögel zwitschern und abends holen sich die Igel die Reste vom Katzenfutter. Und ja, natürlich, auch menschliche Gäste sind willkommen.

Von Landräten und Landwirten

„Wann genau schneidet man eigentlich Lavendel?“, fragt Landrat Roger Lewandowski (CDU) und verbindet die Arbeit mal eben mit Wissensvermehrung in eigener Mission. Nach seinem Bekunden beschäftigt er sich im eigenen Hausgarten auch mit Kräutern. „Und was kann man mit Zitronenmelisse anstellen?“ Zakel gibt Auskunft und erklärt. Sie kennt sich aus, ihr Naturgarten ist von der Lenné-Akademie zertifiziert. In ihrem kleinen Hofladen verkauft die selbst hergestellte Produkte, wie Marmeladen, Likör und natürlich Lavendelsäckchen.

Wie Zakel auf den Esel kam, kann sie selbst gar nicht so genau sagen. Irgendwie trat der erste Esel einfach so in das Leben der erfolgreichen Geschäftsfrau, die aber auch sagt, dass sie schon immer eine Leidenschaft für Esel hatte. Der Esel erschien ihr einsam, er bekam Gesellschaft von einem Pony, dann drei Muli ’s. Die Geschichte nahm ihren Lauf. Mit ihren Eseln bietet Zakel Wanderungen an, auf den Ponys darf geritten werden. Für soziale Einrichtungen bietet sie therapeutische Unterstützung mit den Eseln an. Auf dem Hof selbst finden rund um das Jahr unterschiedliche Veranstaltungen statt. Zakel ist mit ihrem Unternehmen breit aufgestellt.

Mehr Werbung für das touristische Havelland

Zakel zog Anfang der 2000er von Falkensee nach Nauen. „Ich fühle mich wohl hier. Man kann wunderbar in Nauen leben.“ Das hört Bürgermeister Manuel Meger (LWN), der den Landrat auf der Tour durch Nauen begleitete, natürlich gern und zeigt sich selbst auch angetan von dem, was er hier sieht: „Eine Idylle im Herzen der Stadt“, sagt er. Auf die Frage des Landrates, was könnte besser werden, sagt Zakel: „Man kann für das touristische Havelland noch mehr Werbung machen.“ Sie bezieht sich hier auf die weniger bekannten Ziele in der Region.

An Meger gewandt fährt sie fort: „Wenn das neue Tourismus-Büro in der Nauener Innenstadt gebaut wird, sollte damit auch die gesamte Region bekannt gemacht werden.“ Zakel erzählt, dass viele der touristischen Anlaufpunkte sich bereits selbst vernetzt haben. „Wenn auf dem Landgut Stober während einer Tagung die Hotelbetten nicht ausreichen, schickt man von dort die Gäste zu mir.“ Auch mit dem Flugplatz Bienenfarm hält sie Kontakt, bringt bei Veranstaltungen der Fliegergemeinde die Gäste unter. Ähnlich in Ribbeck, auch hier werden Übernachtungsgäste an sie verwiesen, wenn der Platz vor Ort nicht ausreicht. Zakel wünscht sich mehr gemeinsame Aktionen, mit den Akteuren vor Ort und dem Tourismusverband. „Das könnte Synergien freisetzen.“ Gerade an den Wochenenden könnte, aus ihrer Sicht, das touristische Angebot verbessert werden.

Mehr Informationen zum Hotel Lavendelhof und zum Eselhof gibt es auf lavendelhof.lavendelhof-nauen.de. Die nächste Veranstaltung auf dem Eselhof findet am 11. und 12. August statt. Dann geht es rund um die Lavendelblüte.