Ferienspiele für Kopf und Körper

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Torwandschießen, Balancieren auf Holzspielgeräten, Klettern an einer Wand im Skaterpark und Wissenstests zu den Themen Natur, Märchen und Hegermühle. Gut 25 Ferienkinder durften sich am Donnerstagnachmittag bei einem Geländespiel im Wohngebiet Hegermühle ausprobieren und -toben. Das Angebot der Kinder- und Jugendbegegnungsstätte Domizil in Kooperation mit dem Kinderzimmer vom Sozialpark hatte es früher öfter gegeben, wie Domizil-Leiterin Sylvia Rupprecht berichtete. „Nachdem es zuletzt eingeschlafen und ein bisschen in Vergessenheit geraten war, wollten wir es jetzt wieder beleben“, fügte sie an.

Neu mit dabei war diesmal die Hortgruppe der Kita Spatzennest. „Wir haben vor den Ferien mit dem Domizil und dem Kinderzimmer zusammengesessen und uns überlegt, wie wir uns ergänzen und was wir gemeinsam machen können“, sagte Hort-Erzieherin Gabriele Bötel. So kam die Teilnahme am Geländespiel zustande, aber auch eine gemeinsame Fahrt ins Naturkundemuseum nach Berlin, die Mitte August stattfinden soll.

Gabriele Bötel begleitete die acht Kinder aus dem Hort an allen acht Stationen des Geländespiels, das für jedes Kind mit dem Torwandschießen im Garten des Domizils begann. Diese Station war für den elfjährigen Ibrahim die schönste, während Jolina (8) das Klettern an einer Wand im Skaterpark am meisten Spaß bereitete. Jedes Kind war mit einem Laufzettel ausgestattet, auf dem an allen Stationen Punkte vergeben wurden. Auf die Besten warteten am Ende kleine Gewinne. „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagte Sylvia Rupprecht. Um das Spiel so gerecht wie möglich zu gestalten, waren die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt – 1. bis 3. Klasse und 4. bis 6. Klasse. Auch die Mischung aus Sport- und Wissensstationen war bewusst gewählt. „Jeder hat ja seine Stärken und soll die gleiche Chance haben, eine gute Punktzahl zu erzielen“, erklärte Sylvia Rupprecht. Sie betreute das Wissensquiz zum Wohngebiet. Die Fragen waren an die Altersklassen angepasst. So sollten die jüngeren Kinder zum Beispiel ankreuzen, wie die Grundschule in ihrem Wohngebiet heißt. Hegermühlen-Grundschule, „Am Annatal“ oder „Tausendfüßler“. Die meisten wussten, dass Antwort zwei richtig war. Etwas schwieriger war da schon die Suche nach dem Namen der Straßenbahnstation zwischen Schlag- und Hegermühle: Stadtwald.