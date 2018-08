Gewappnet für den Ernstfall

Silvia Passow

Börnicke Auf seiner Tour durch den Landkreis besuchte Roger Lewandowski (CDU) auch die Feuerwache in Börnicke und einige der dort gerade anwesenden Kameraden. Zuvor hatte er bei deren Kameraden in Tietzow vorbei geschaut.

Gerade in diesen brandheißen Tagen haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren gut zu tun. Jörg Meyer berichtet allein von fünfzehn Brandeinsätzen im Börnicker Bereich für dieses Jahr. Allein acht davon waren Flächenbrände. Neunmal wurde technische Hilfe aus Börnicke angefordert. Sonst ist es eher umgekehrt, gerade im stürmischen Jahr 2017 hatten die Kameraden sehr viel mehr technische Unterstützung geben müssen. Mit der Bundesstraße 273 vor der Tür liege die Anzahl der technischen Hilfeleistungen eigentlich immer höher als die der Brandeinsätze, sagt Meyer.

In dem Gebäude von 1999 befinden sich drei Stellflächen für die Einsatzfahrzeuge. Löschfahrzeug und ein Einsatzwagen zur Dekontamination – dieser kommt zum Einsatz, wenn Gefahrgut im Spiel ist, ein LKW mit gefährlicher Ladung verunglückt ist oder es zu Zwischenfällen in Fabriken oder Fertigungsanlagen kommt. Insgesamt vier Löschzüge sind über das Stadtgebiet Nauen verteilt.

Im Lagerraum nebenan steht ein Notstromaggregat, damit könnte im Bedarfsfall ein Lichtmast betrieben werden, weshalb er einsatzfertig auf einem Hänger steht. Im Katastrophenfall könnte er auch die Feuerwehr weiter mit Strom versorgen. Das Aggregat ist eines von dreien im Raum Nauen. Börnicke hat eines, die Stadt Nauen selbst und in Markee ist ein weiteres stationiert. Die Geräte wurden von der Stadt angeschafft.

Zurzeit sind 33 Kameraden/innen in Börnicke aktiv. Davon sind zehn Frauen, was in Börnicke gewissermaßen Tradition hat. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto von 1967, im Schulungs- und Veranstaltungsraum zu sehen, wird dies deutlich: Rund die Hälfte der Einsatztruppe auf dem Foto sind Kameradinnen. „Der Frauenanteil war in Börnicke immer hoch“, bestätigt auch Meyer. Auch die Jugendfeuerwehr setzt sich aus vier Mädchen und fünf Jungen zusammen. Acht Alterskameraden gehören ebenfalls zu den freiwilligen Feuerwehrleuten in Börnicke.

Da alle hier Beruf, Ausbildung und ähnlichen Tätigkeiten nachgehen, ist die Größe der Einsatztrupps recht unterschiedlich. Nicht jedem ist es möglich, spontan den Arbeitsplatz zu verlassen. Dazu kommt: Die Kameraden/innen wohnen weit verstreut. Meistens folgen dem Ruf zum Einsatz zwischen sieben bis zwölf der Ehrenamtlichen. An den Wochenenden sind es oft mehr, nur wenn es ganz schlecht läuft, erscheinen nur vier Retter zum freiwilligen Dienst.

Für die Stunden ohne Einsatz haben die Freiwilligen jetzt eine neue Küche erhalten, finanziert vom Förderverein der Feuerwehr. Der Schulungsraum kann nebst Terrasse, Küche und Sanitäreinrichtung auch von Dorfbewohnern angemietet werden. Durst löschen, muss dann aber jeder selbst.