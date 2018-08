Schutzhütte thront über der Spree

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) In Hangelsberg wird dieser Tage an der Hauptstraße, schräg gegenüber der Einmündung in die Lindenstraße, ein neuer Wanderpavillon aufgebaut. Mit dem Auftrag ist Zimmerermeister Alex Röhricht-Denzer aus Garzau-Garzin in Märkisch-Oderland befasst. Röhricht-Denzer und sein Mitarbeiter Max Meyer bauen das achteckige Häuschen – eine Konstruktion aus gut 50 Teilen – an der Hangkante zur Spree auf. Es besteht aus Fichten- und Tannenholz, das in der Farbe Pinie lasiert wurde, und umschließt einen rund 16 Quadratmeter großen Raum.

Der Pavillon wird schlussendlich etwa hüfthoch verkleidet, gibt aber darüber hinaus den Blick nach allen Seiten frei, so auch auf den Fluss. Gedeckt wird der Unterstand übrigens mit anthrazitfarbenen Pappschindeln. Und er bekommt drinnen umlaufende Bänke. „Nachbarn waren schon da und haben angekündigt, dass sie in der Mitte einen Holztisch aufstellen werden“, sagen die Handwerker.

Bevor die Zimmerer loslegen konnten, hatte der Bauhof die alte, marode Schutzhütte abgetragen und so Platz für den Neubau gemacht. Zudem wurden acht Punktfundamente ins Erdreich gebracht, auf die jetzt die Pfeiler montiert wurden. Insgesamt 7000 Euro wird die Holzhütte kosten.