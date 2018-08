Mit Pferden Frieden bringen

Nadja Voigt

Neureetz (MOZ) Drei Monate, sechs Länder, acht Planwagen, 2300 Kilometer Strecke: Die „Titanen on Tour“ haben mit ihren Kaltblütern viel vor. Und die Mission, mit den Pferden Frieden zu bringen. Unter ihnen auch Mirko Zimmermann aus Neureetz.

Im Juli startete der Treck mit neun Gespannen und 18 Pferden. Bis Oktober wollen die Teilnehmer ihre Friedenstour mit den Planwagen bis nach Russland geschafft haben. Mit dabei: Mirko Zimmermann aus Neureetz mit seinen beiden Percheron-Pferden „Attila“ und „Devel“. Zumindest zeitweilig, wie er bedauert. „Das ist einmalige Sache“, sagt der 39-Jährige und freut sich, Teil der Geschichte sein zu können. Denn mit der Tour wollen die im positiven Sinne pferdeverrückten Botschafter der Verständigung, gegen Unwissenheit, Hass und Unverständnis sein. „Für ein wertvolles, freies und versöhntes Europa“, wie es heißt. Vom brandenburgischen Brück bis ins russische Weliki Nowgorod geht es. Immer mit dabei: Die Friedensglocke. An jedem Rastort wird sie geläutet.

Drei Tage war Mirko Zimmermann mit seinen Tieren dabei. Los ging es in Küstrin und dann weiter in Richtung Osten. „Die Tagestouren liegen so bei 25 bis maximal 24 Kilometer“, weiß er zu berichten. Gerichtet wird sich dabei nach den Erfordernissen der Pferde. „Pausen werden so viel gemacht, wie sie benötigen.“ Daneben ist es vor allem Wasser, dass die Tiere brauchen – bis zu 1000 Liter am Tag. Zur Verfügung gestellt von den Bewohnern am Wegesrand, den Feuerwehren entlang der Strecke. Zwar gebe es einen Versorgungswagen im Treck. „Oft aber werden auch Brötchen gebracht, kiloweise Tomaten und Gurken.“ In jedem Dorf würde der Treck herzlich begrüßt, oft sogar durch die Bürgermeister und Wojewoden.

Auch die Pferde, die unter anderem den über 1500 Kilogramm schweren Glockenwagen ziehen, brauchen einiges: Mehr als zwölf Kilo Kraftfutter jeden Tage bestehend aus Hafer und Pferdemüsli. „Hinzu kommen bei den hohen Temperaturen Mineralstoffe. Auch Lecksteine sind den Tieren in den Pausen immer wieder zugänglich.“ Ebenso wurde zurückliegend auch einen Tag schon pausiert aufgrund der großen Hitze. Das Wohl der Pferde stehe im Vordergrund, berichtet Mirko Zimmermann, der seine Tiere sonst für Holzrückearbeiten aber auch für Hochzeiten zum Ziehen der Kutsche oder bei Festumzügen einspannt. Auch als er von der Tour wieder zurück war, hat er sie gleich noch einmal eingespannt. Auch, um dem Gefühl noch einmal nachzuspüren, das ihn nachhaltig gefangen nimmt: Die Reise, die Gemeinschaft, der enge Kontakt zu den Menschen am Wegerand, das gemeinsame Ziel, die Erlebnisse.

In den folgenden Wochen wird es nach Polen noch durch das Kaliningrader Gebiet, Litauen, Lettland, Estland und weiter nach Sankt Petersburg und Weliki Nowgorod gehen. Einer der Höhepunkte wird die Teilnahme an den Feierlichkeiten im September zum 100-jährigen Bestehen des Baltikums in Riga sein.

Wer die Reisenden der „Titanen on Tour“ unterstützen will, kann dies mit einer Spende tun: Empfänger ist der Kaltblut Zucht und Sportverein Brücke, IBAN: DE88 1203 0000 1020 6557 32, DKB Potsdam, Verwendungszweck: On Tour