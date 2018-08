Mit Kanu, Kamera und Wörterbuch

Akrobatik inbegriffen: Acht deutsche und acht französische Schüler haben in einer internationalen Jugendbegegnungswoche ein Theaterstück erarbeitet. Im Herbst zeigen sie es in Altlandsberg. © Foto: Anita Kern

Altlandsberg (MOZ) Neun Tage per Kanu unterwegs auf Dahme und Spree. Täglich mit Gepäck zwölf bis 14 Kilometer unter Obhut eines erfahrenen Guides paddeln, dabei Flora und Fauna beobachten und per Kamera festhalten. Jeden Abend Camp aufbauen, selbst Essen zubereiten. Für neun Altlandsberger Stadtschüler zwischen 14 und 17 Jahren gehörte das diesen Sommer zum Projekt „Augen auf und Leinen los“.

Oder eine Woche im französischen Ebyen in der Nähe von Grenoble mit Jugendlichen aus Frankreich verbringen und gemeinsam ein Theaterstück erarbeiten. Dabei neue Regionen entdecken, Geschichten aus der Historie erfahren und auswerten wie beim Besuch des Widerstandsmuseums, täglich etwas Neues in der fremden Sprache ausdrücken. Acht Altlandsberger Stadtschüler waren in diesem, vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Kulturzent­rum Ebyens unterstützten Projekt „Geschichte-Geschichten-Zukunftsvisionen“ unterwegs.

An welchem der beiden außerschulischen Bildungsprojekte die Oberschüler auch teilgenommen haben: Es hat ihnen teils völlig neue Erfahrungen und Eindrücke beschert. Gestartet worden waren diese indes schon im vergangenen Schuljahr, koordiniert, durchgeführt und geleitet durch Schulsozialpädagogin Anita Kern mit Partnern.

Zum Programm „Augen auf und Leinen los“ – gefördert durch die Deutsche Sportjugend und das Programm „Kultur macht stark“ – wurde die Mediendesignerin Nanette Prinz ins Boot geholt, die zehn Jugendliche zunächst im Fotografieren angeleitet hatte. „Für die inhaltliche Umsetzung kooperieren wir zudem mit dem Sportverein sowie den Fördervereinen für Feuerwehr, Bibliothek und Schule“, berichtet Anita Kern. So seien schon interessante Fotoworkshops zustande kommen, viel Sehenswertes in der Umgebung wurde aufs Foto gebannt. Im Kletterpark und bei Ausflügen lernte man sich näher kennen.

Jetzt haben die 17 Stadtschüler noch etwas Zeit, die Erlebnisse vergangener Tage zu verdauen. Nach Beginn des neuen Schuljahrs geht es weiter. Für die eine Gruppe steht der Gegenbesuch aus Ebyen an. Hier unterstützt auch das Jugendamt MOL. Mit den Gästen aus Frankreich wird weiter geprobt und das im Sommer entstandene Theaterstück aufgeführt. Ein Besuch der Holocoust-Gedenkstätte in Berlin ist geplant und mit dem Nachtwächter soll es durch Altlandsberg gehen. Auch das schon vorab entwickelte Wörterbuchheftchen für die Hosentasche wird sich bestimmt füllen.

Zum anderen haben die Kanu-Touristen alle Hände voll zu tun, um aus ihrem Material eine Foto-Wanderausstellung mit Projektdokumentation zusammenzustellen. Sie wird bei den Partnern und in der Schule gezeigt.