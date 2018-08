Über 300 Verkaufsstände und Musik bis in die Nacht

Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Wieder einmal zahlte sich die gute Zusammenarbeit zwischen den Nauener Heimatfreunden und dem Ketziner Heimatverein aus. Der 1. Vorsitzende der Heimatfreunde, Wolfgang Johl, übergab den Ketzinern Dokumente aus dem Jahr 1985 zum 9. Ketziner Fischerfest und die Festschrift „800 Jahre Etzin“ aus dem Jahre 1973.

Die Festschrift ist eine Rarität für geschichtsinteressierte Menschen der Region. Sie wurde vom ehemaligen Bürgermeister Walter Reinhardt erarbeitet und schildert in Kurzfassung die wichtigsten Ereignisse in der 800-jährigen Geschichte des Dorfes. Erst 25 Jahre später schrieb der ehrenamtliche Bürgermeister Horst Schindler eine ausführlichere Chronik mit dem Titel „825 Jahre Etzin, Vergangenheit und Gegenwart - ein kleines Dörfchen im Havelland“.

Die Dokumente zum 9. Ketziner Fischerfest bestanden aus einer Serie von acht Artikeln zum Leben der Ketziner Fischergilde, geschrieben vom damaligen Ortschronisten Alfred Damaschke. Sehr interessant war aber ein von Damaschke erarbeitetes „Wissenslotto für Jedermann“. Es enthielt 13 Fragen zur Historie und Gegenwart der Stadt bis zum Jahr 1985. 178 Leute nahmen daran teil. Nur 13 hatten alle Fragen richtig beantwortet. Der 1. Preis war eine Gartenschaukel, heute nennt man das Gerät Hollywood-Schaukel. Es gab 23 Preise im Wert von insgesamt 8.000 Mark der DDR.

Dieses 9. Fischerfest war eigentlich schon das 10. Fest im 20. Jahrhundert. 1889 hatte die Fischergilde ihr Fest zum „Großen Zug“ eingestellt. Fischen war nicht mehr der dominante Erwerbszweig in Ketzin/Havel, denn die Ziegelproduktion mit ihren tausenden Arbeitskräften in der Saison veränderte das soziale Leben in der Stadt. 1939 wurde von den Nationalsozialisten vierzehn Tage vor Beginn des 2. Weltkrieges wieder ein Fischerfest veranstaltet. Der Grund war ein rein politischer. Die Bürger sollten durch diverse Volksfeste in ganz Deutschland von den Kriegsvorbereitungen abgelenkt werden. Ihnen wurde ein friedliches Leben vorgegaukelt. Das erste Fischerfest in der DDR fand 1963 statt, zwei Jahre nach dem Mauerbau.

Das 9. Fischerfest war aus nicht bekannten Gründen ein monumentales Ereignis. Das erste Mal fand ein Trödel- und Kunstmarkt statt. Über 300 Verkaufsstände standen in den Straßen und an der Havelpromenade. Bekannte Künstler aus der DDR waren engagiert. Die Musikveranstaltungen gingen bis tief in die Nacht hinein. Am Eröffnungsabend wurden 3.000 Besucher gezählt, an den beiden folgenden Tagen je 10.000 Besucher. Die Organisatoren des Festes und die Stadtverwaltung waren völlig überfordert. Für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit und der Verhinderung der sich abzeichnenden chaotischen Zustände, bedankte sich der Vorsitzende der Nationalen Front in seinem Abschlussbericht bei den Sicherheitskräften.