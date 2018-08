Altstadt-Prunkstück in neuem Glanz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Mehr als zwanzig Jahre stand das aus dem 15. Jahrhundert stammende Eckhaus am Parduin 11 leer, galt in der Stadt als einer der ‚dicken Brocken’, weil als denkmalgeschütztes Gebäude wirtschaftlich schwierig durch Private zu sanieren und im Nachgang kaum nutzbar. Gewagt hat dieses Unterfangen jedoch das Ehepaar Anke und Knut Strefling, das das aktuelle Bauvorhaben privat als GbR realisiert.

Seit Juli 2017 laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. An das Denkmal angrenzend, ist in der Schusterstraße 5 ein dreigeschossiger Neubau entstanden, dessen Rohbau in dieser Woche fertiggestellt wurde und durch ein gläsernes Treppenhaus mit dem Altbau verbunden sein wird.

Als eine der größten Herausforderungen stellte sich dabei der hochgradige Hausschwammbefall der Immobilie heraus, sodass eine zweite Reihe des Ständerwerks an der Innenseite der Fassade nötig wurde, um das Dach abzustützen. Zudem wurden einigen Balkenköpfen, von denen die ältesten aus dem Jahr 1342 stammen, ausgetauscht oder neu angesetzt und die originalen Holzkonstruktionen einige Tage Temperaturen um 65 Grad Celsius ausgesetzt, um Schädlinge, Bakterien und Pilze zu bekämpfen. „Die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes ist natürlich immer mit mehr Auflagen verbunden. So konnten wir beispielsweise über die Fassadenfarbe nicht frei bestimmen, sondern waren an Vorgaben gebunden“, erläutert Jürgen Wagner, leitender Architekt der Baustelle, der nach Fertigstellung des Gebäudekomplexes bis Ende des Jahres die vorgesehene Gewerbeeinheit im Untergeschoss bezieht und dafür sein Büro in der Klosterstraße aufgibt. Gut verständlich, betrachtet man nur das eindrucksvolle Kreuzgewölbe der beiden hintereinander liegenden Räume.

Gleich nebenan, im Eingangsbereich des einstigen Gasthofs „Zur goldenen Pretzel, der um 19. Jahrhundert zum Kolonialwarenhandel wurde, entsteht eine von insgesamt sechs Mietwohnungen, die im Untergeschoss eine große Wohnküche und im Obergeschoss drei weitere Räume beherbergt. Drei weitere Wohnungen mit 85 Quadrat, sowie zwei mit 100 Quadrat werden zudem ebenfalls zu einem Mietpreis von sieben bis acht Euro kalt zu haben sein.„Insgesamt wird dann ein unterer siebenstelliger Betrag, schätzungsweise 2 Millionen, in die Sanierung des Gebäudes geflossen sein“, wie Philipp Schöttler von KAI-Immobilien, die die Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudes übernimmt, sagte.

Gefördert wurde das Bauvorhaben vom städtischen Programm SSE – Sichern-Sanieren-Erwerben –, bei dem Bundesmittel an die Kommunen weitergeben werden.