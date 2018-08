Standpreise rauf, Existenzen bedroht

Alexandra Gebhardt

von Alexandra Gebhardt (MOZ) Frisches Obst und Gemüse, dazu Fleisch und Fisch von Tieren aus der Region und ein kleines Sträußchen mit Blumen aus privatem Anbau – der Marktplatz auf dem Katharinenkirchplatz ist für viele Brandenburger ein wichtiger Anlaufpunkt der täglichen Nahversorgung. Aktuell herrscht auf dem Markt jedoch Unruhe.

Verursacht ist sie jedoch nicht von der Emsigkeit des Treibens oder den offenen Ohren der Händler, die immer einen guten Tipp für ihre Kunden parat haben. Vielmehr werden seit dem Betreiberwechsel zum 1. Juli, der deutlich höhere Standmieten mit sich brachte, zunehmend Sorgen bei Händlern wie Kunden laut, der Markt könne in den kommenden Monaten sein Ende finden. Rund doppelt so viel wie vorher kostet die Standmiete die meisten Betreiber pro Tag seitdem, weil nicht wie bisher nach laufendem Meter, sondern nach Quadratmetern berechnet wird.

Waren es bei Obst- und Gemüsehändlerin Ines Thiede beispielsweise bisher etwa 27 Euro pro Tag, so werden nun satt 45,10 Euro fällig und auch Blumenhändler Fred Suhle, beklagt einen Anstieg von 13,20 Euro auf nunmehr gut das Doppelte. Dazu kommen erhöhte Strom- und Toilettenpreise, weshalb er sich seinen Strom mittlerweile mithilfe des eigenen PKW bezieht. Seit den 70er Jahren kommt er auf den Marktplatz, ist damit eine wahre Institution, doch einen solchen Umbruch hat auch er noch nicht erlebt. „Wir wurden vor der Vergabe ja überhaupt nicht gefragt, bzw. wurden überhaupt erst dann von den neuen Preisen in Kenntnis gesetzt, als alles längst zu spät war. Dabei wäre ein wenig Mitspracherecht, um den Markt zu gestalten, doch das Mindeste“, ist Fred Suhl verärgert.

Doch auch andere Markthändler wie Heiko Huth beklagen, dass nachdem die Deutsche Marktgilde samt Regionalleiter Sebastian Stahl das Zepter übernommen haben, keinerlei Kommunikation zwischen den Partien möglich sei. „Vielmehr geht man scheinbar davon aus, dass man die Sache aussitzen kann, wir uns nach ein paar Wochen beruhigen und mit unserem Schicksal abgefunden haben. Doch davon kann keine Rede sein, immerhin geht es um die Existenz vieler“, so Heiko Huth, der wie viele andere Händler nun ernsthaft überlebt, den Katharinenkirchplatz einen Tag weniger anzusteuern und stattdessen in der Umgebung die Zelte aufzuschlagen. „Das wäre für mich fatal, ich kaufe bestimmt drei bis vier Mal in der Woche hier ein und bin auf viele Dinge angewiesen. Abgesehen davon, dass ich den persönlichen Kontakt zu den Händlern sehr schätze“, zeigt sich Christian Löhr, ehemaliger Pfarrer von St. Katharinen, betroffen.

Eine Alternative wäre lediglich, die höheren Kosten auf die Preise bzw. den Kunden umzulegen, wovor sich die meisten Händler allerdings scheuen. „Ich möchte meine Kunden, die schon jahrelang kommen, nicht wegen so eines Umstands mit höheren Preisen bestrafen, auch wenn viele so treu sind, dass sie sicherlich trotzdem kommen würden“, so Ines Thiede. Sie setzt gemeinsam mit den anderen Markthändlern nun Hoffnung in ein Gespräch mit Oberbürgermeister Steffen Scheller, der am 22. August zur nächsten Bürgersprechstunde lädt.

Doch auch Regionalleiter Sebastian Stahl zeigt sich auf BRAWO-Nachfrage kooperationsbereit, teilt mit, dass jeder Händler jederzeit die Möglichkeit hat, ihn persönlich anzusprechen und zu kontaktieren. Die erhöhten Preise verteidigt er als dem Umfeld entsprechend kalkuliert und im üblichen mittleren Preissegment der Region. „Die Kriterien, die der Betreiber seitens der Stadt für den Markt auf dem Katharinenkirchplatz zu erfüllen hat, sind ziemlich scharf. Um hier die Standards einhalten zu können, wurde ein Bruttopreis von 1,30 Euro pro Quadratmeter errechnet und so an die Händler weitergeben. Ob das nun mehr oder weniger ist als vorher, vermag ich gar nicht zu sagen“, erklärt Stahl die Situation aus seiner Sicht. Zudem habe es kürzlich ein intensives Gespräch mit der Stadt zur Zukunft der Märkte in Brandenburg gegeben, wobei man sich auf neue Preise für die Standmiete auf dem Marktplatz in Nord verständigte. Hier ist der Preis auf 0,70 Euro pro Quadratmeter gesunken.

Ob einige Händler nun vom Katharinenkirchplatz auf den dortigen Wochenmarkt umsiedeln, bleibt abzuwarten.