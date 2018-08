„Ein Standort für Neubau“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jörg Gleisenstein (Grüne) ist seit 24 Tagen Baudezernent der Stadt. Im Sommer-Interview mitkündigt er an, an Stadtentwicklungslinien festzuhalten und zugleich einen Wechsel zu mehr Neubau in der Stadt einzuleiten.

Wie erleben Sie den Perspektivwechsel vom Stadtverordneten zum Baudezernenten?

Der Einstieg in die neue Aufgabe in der Sommerzeit hat den Vorteil, dass es jetzt wenige Gremiensitzungen gibt. So kann ich mich ganz auf die Einarbeitung konzentrieren. Die Themen sind mir aus meiner Stadtverordnetenarbeit vertraut. Als Dezernent werden von mir nun allerdings vor allem konkretes Handeln, Lösungen und Entscheidungen erwartet.

Woran halten Sie in der Stadtentwicklungspolitik fest?

Es sind die langen Linien, wie die Entwicklung und Attraktivitätssteigerung des Zentrums, die Hinwendung zur Oder sowie die Kooperation von Frankfurt und Slubice, die die Stadtentwicklungspolitik geprägt haben. Das wird auch künftig so sein.

Welche neuen Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Die vergangenen 15 Jahre wurden auch vom Stadtumbau geprägt, der mit dem Abriss von Gebäuden verbunden wurde. Wir erleben jetzt einen Paradigmenwechsel. Es gibt vermehrt Anfragen von Bau-Interessenten. Der Standort Frankfurt rückt immer mehr in den Fokus, wenn es um Neubau geht. Zum einen sind die Berliner Bodenpreise rasant gestiegen, andererseits ist die Flächenverfügbarkeit in der Großstadt eingeschränkt. Diese Chance will und muss die Stadt für sich nutzen. Außerdem sollte man nicht außer acht lassen, dass viel Kapital auf der Welt im Umlauf ist, das angelegt werden will. Darauf stellen wir uns ein, so dass auch in Frankfurt neue Wohngebiete erschlossen und Häuser gebaut werden können.

Welche Baugebiete sollen erschlossen werden?

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept wird fortgeschrieben. Wir planen, neue Wohnstandorte, beispielsweise Einfamilien- und Doppelhäuser in den Stadtteilen Süd, Nord und Neuberesinchen zu schaffen, insbesondere um Frankfurt für junge Familie noch attraktiver zu machen. Möglicherweise gibt es auch neue gemeinschaftliche Wohnmodelle, für die wir Möglichkeiten schaffen: sogenannte Baugruppen. Mehrere Menschen können sich da zusammentun und gemeinsam ein Mehrfamilienhaus errichten.

Welche weiteren Pläne gibt es?

In der nächsten Stadtverordnetensitzung wird ein Bebauungsplan zur Erschließung des Allianz-Dreiecks, Ecke Liebknecht- und Heilbronnerstraße eingebracht. Auf diesem Areal sollen Angebote für Senioren mit einem Pflegeheim und Wohnungen für betreutes Wohnen entstehen. Es gibt ebenfalls einen Kaufinteressenten für das Grundstück Am Graben zwischen der Firma Bliemel und der Schulstraße. Dieses Areal wird derzeit vor allem als Stellfläche für Autos genutzt. Auch hier sollen Wohnungen entstehen. Das sind zwei Beispiele, die zeigen, dass die bauliche Entwicklung in der Stadt, als ein wichtiger Kern der Stadtentwicklung neue Impulse bekommt.

Wie ist der Stand der Projektentwicklung Slubicer Straße?

In der Stadtverordnetenversammlung am 13. September soll den Stadtverordneten eine Rahmenvereinbarung zwischen Stadt und Schweizer Projektentwickler zur Entscheidung vorgelegt werden. Nach einer entsprechenden Beschlussfassung kann dann auf dieser Grundlage 2019 der Baustart erfolgen. Ich sehe derzeit keine unüberwindbaren Probleme. Auf Beschluss der Stadtverordneten wird gerade ein Projektbeirat mit 20 Mitgliedern gebildet.

... mit 20 Mitgliedern?

Darunter sind Fachleute aus der Stadtverwaltung, aber auch sachkundige Bürger. Nicht alle werden zu allen Beratungen hinzugezogen, manche Mitglieder nur bei einzelnen Themen. Der Projektbeirat soll die Planungen bis zum Baustart sachkundig begleiten und beraten.

Wie ist der Stand des Verkaufs des Kießlinghauses?

Hier gibt es Bewegung in die richtige Richtung und konkrete Verhandlungen. Ich hoffe, dass wir bald eine positive Nachricht über einen neuen Eigentümer und ein Nutzungskonzept gemeinsam öffentlich bekanntmachen können.

Braucht die Stadt einen Stadtarchitekten?

Bisher kenne ich kein Konzept, wie eine solche Position ausgestaltet werden könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese eine weise Persönlichkeit geben soll, die das ganze Wohl der Stadt im Blick hat und Frankfurt städtebaulich planen kann. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es viele verschiedene Akteure, die die Stadtentwicklung bestimmen, die für die Architektur von Gebäuden verantwortlich sind und die die materiellen Ressourcen zum Bauen haben. Eine einzelne Person wäre damit überfordert. Zudem verfügen wir im Dezernat über kompetente Fachleute. Wichtig ist mir vielmehr, dass die seit 2011 nicht besetzte Stelle des Bauamtsleiters zeitnah wieder besetzt wird und wir neue Wege bei der Bürgerbeteiligung gehen.