Mit Kreativität und jugendlicher Fantasie

Flieg, Ikarus! Robert Gehrmann (12) passt am Donnerstag seinem aus Draht geflochtenen Ikarus die Flügel an. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Bremsdorf (MOZ) Zehn Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren widmen sich in dieser Woche in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle der Bildenden Kunst. Sie nehmen teil an der Sommer-Kunstwerkstatt der Arbeiter-Wohlfahrt.

„Panta Rhei“ lautet das Motto der diesjährigen Sommer-Kunstwerkstatt, zu welcher der Kreisverband der Arbeiter-Wohlfahrt (Awo) Eisenhüttenstadt nach Bremsdorf eingeladen hat. „Panta Rhei – alles fließt“. Werden, bestehen und wieder vergehen. Dieses Motto steht über allem, was die acht Mädchen und zwei Jungen mit ihren Händen entstehen lassen – und vor allem dank ihrer eigenen Kreativität. Denn: „Unsere künstlerischen Betreuer leiten sie fachlich und technisch an, aber die Jugendlichen entscheiden allein, was sie anfertigen. Sie können ihre Fantasie ausleben“, betont Campleiterin Elke Drobbe von der Awo.

Die künstlerischen Betreuer – das sind die Künstler Helga Lappe für die Gruppe „Holz/Holzkugeln/Holzbemalung“, Sieglinde Wischnewski für „Stoffe, Stoffcollagen und Stoffdrucke“ und Karin Hein für „Aquarell/Tusche“. Zu Beginn haben sie die jungen Leute, die nicht nur aus dem Landkreis Oder-Spree, sondern auch aus Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg angereist sind, in ihre Fachgebiete eingeführt, sie sich ausprobieren lassen. Anschließend haben sich diese dann für eine der Gruppen entschieden. In denen erlernen sie die verschiedenen Techniken von Grund auf.

So wie Martha Seifert, die aus Gettorf bei Kiel nach Bremsdorf gekommen ist. Sie habe sich eigentlich außerhalb des Unterrichts bisher nicht künstlerisch betätigt, erzählt sie. „Aber ich muss meine Kunst-Note ins Abi­tur einbringen. Und da habe ich mir gedacht, die Teilnahme an diesem Camp hier könnte mir dabei helfen.“ Letztlich habe die Aquarellmalerei sie am meisten angesprochen, erklärt die 16-Jährige. „Zuerst habe ich einen See mit Uferlandschaft gemalt, heute ist Hundertwasser mein Thema.“ Die Entscheidung für Bremsdorf sei „genau richtig gewesen“, betont Martha. „Das Malen macht Spaß und ich habe hier einige neue Freunde gefunden.“

Zum vierten Mal ist Friederike Hänsel aus Eisenhüttenstadt dabei. Pantha Rei – das ist für sie der Kreislauf des Lebens. Diesen stellt die 16-Jährige als Holzschnitt dar, in Form einer werdenden Mutter. „Der Embryo ist der Start ins Leben“, erklärt sie, „im Mutterleib ist er noch geschützt vor der Welt.“ Doch hinter der werdenden Mutter steht bedrohlich eine dunkle Figur, die die Gefahren symbolisiert, welche im Leben lauern. Es ist aber nicht die künstlerische Arbeit allein, die Friederike immer wiederkommen lässt. „Wir sitzen abends zusammen, machen Spiele, quatschen, gucken auch mal gemeinsam die Sterne an – das ist wirklich schön.“

Robert Gehrmann ist mit zwölf Jahren schon zum dritten Mal dabei. „Hier kann man Kunst anders als in der Schule machen“, sagt er, „kann sich ausprobieren, ins Abstrakte gehen. Das finde ich schön.“ Der Eisenhüttenstädter arbeitet an einer Skulptur aus Holz und anderen Materialien, die den Aufstieg und das Ende von Ikarus zeigen wird. „Ich möchte den Lauf des Lebens darstellen – von klein und zerbrechlich über groß und stark bis hin zu alt und wieder zerbrechlich. Etwas Dreidimensionales zu erschaffen – das gefällt mir.“

Sein Ikarus wird genauso wie alle anderen Kunstwerke, die in Bremsdorf entstehen, ab Herbst öffentlich ausgestellt – in der Geschäftsstelle Alte Poststraße der Sparkasse Oder-Spree.