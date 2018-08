Kanonendonner und Versoffene Jungfern

Frank Groneberg

Groß Lindow (MOZ) Das 350-jährige Bestehen des Friedrich-Wilhlem-Kanals wird bereits seit Jahresbeginn mit Veranstaltungen unterschiedlicher Art in der Region gefeiert. Am Sonnabend kommender Woche, dem 11. August, erreichen diese Feierlichkeiten ihren Höhepunkt – mit einer Festveranstaltung in Groß Lindow, die vor allem ein Volksfest ist. Neben viel Kanalhistorie und und Musik erwarten die Besucher Vorführungen mittelalterlicher Kanoniere, historische Tänze, Handwerkskunst aus alter Zeit und natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten.

Die Besucher werden auf dem Fest sozusagen in die Zeit des Großen Kurfürsten zurückversetzt. Frühaufsteher können am Friedrich-Wilhelm-Kanal entlangwandern – mit Förster Michael Köckritz, der so Einiges über die Historie des Kanals zu berichten weiß. Treffpunkt für die Wanderer ist um 9 Uhr der Sportplatz in Groß Lindow.

Die Festveranstaltung beginnt um 11 Uhr am Kreisel. Der Große Kurfürst und sein Gefolge eröffnen das Fest. Ab 11.30 Uhr wird dann aufgetischt – mit gegrilltem Geflügel, geräuchertem Fisch, einem deftigen Braten und einer geheimnisvollen Kurfürstensuppe. Eine Zinnfigurenausstellung und eine Jubiläumsausstellung über den Kanal können besucht werden, die Filme „Das Leben im Friedrich-Wilhelm-Kanal“ und „Der Friedrich-Wilhelm-Kanal – eine Legende mit Zukunft“ werden vorgeführt. Mit Info-Ständen sind der Kienstubbenverein, der Förderverein Schlaubemündung-Odertal und andere dabei.

Das Kulturprogramm beginnt um 12 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Spieler historischer Instrumente, Blasmusikkapellen und eine Tanzgruppe. Das Frankfurter „Freyfaehnleyn“ führt mittelalterliches Lagerleben vor und lässt gemeinsam mit den Bu­ckower Kanonieren die Kanonen knallen. Besucher können mit Naturmaterialien basteln, mit dem Federkiel schreiben und einem Falkner zusehen.

Ab 14 Uhr kann das Schautreideln erlebt werden. Meeresgott Neptun steigt aus dem Kanal und eine Kajak-Ragatta verspricht sportliche Unterhaltung. Zum Kaffee gibt es ab 15 Uhr Köstlichkeiten wie Versoffene Jungfern, Preußischen Räderkuchen und anderes. Um 16.30 Uhr werden die Gäste durch den Großen Kurfürsten verabschiedet.