Am Wochenende drohen Starkregen und Hagel

dpa

Potsdam (dpa) Das Schwitzen geht weiter: Auch zum Start des Wochenendes findet die Sommerhitze kein Ende. Am Freitag und am Sonnabend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg Sonnenschein und Temperaturen bis zu 35 Grad.

Heiße Luft bleibe wetterbestimmend, so der DWD. Die Meteorologen warnen vor einer starken Wärmebelastung und vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

Ab Sonnabendnachmittag ziehen dann Wolken durch und es kommt örtlich zu Gewittern. Im südlichen Brandenburg sind Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich. In der Nacht zum Sonntag kühlt sich die Luft mit 15 bis 19 Grad leicht ab.

Der Sonntag verspricht etwas Entspannung für alle, die unter der starken Hitze leiden. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad bleibt es zwar sommerlich warm, Spitzenwerte werden aber nicht erreicht. Bereits zum Wochenstart könnte die 30 Grad-Marke dann allerdings wieder geknackt werden.