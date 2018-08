Rangelei an der Promenade

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Weil sich am Donnerstagabend an der Fehrbelliner Promenade mehrere Polen rangelten, musste die Polizei dorthin ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger sich mit einem 25-Jährigen gestritten. Zeugen nahmen erst an, dass die Streitenden eine Frau bedrängten und versuchten den Streit zu schlichten. Im folgenden Handgemenge wurde offenbar ein 46-jähriger Zeuge vom 25-Jährigen geschlagen. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein Rettungswagen kam zur ambulanten Behandlung. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.