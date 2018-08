Adrian Sommerer ist zurück: „Ein krasses Gefühl“

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Es war die erste schwere Verletzung in seiner Laufbahn als Fußballer: Am 21. April 2017 schied Adrian Sommerer im Gastspiel seines TuS 1896 Sachsenhausen beim Oranienburger FC Eintracht in der 22. Minute aus. Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes und Innenbandes. Nun ist der Mittelfeldspieler zurück auf dem Platz.sprach mit dem 24-Jährigen.

467 Tage nach der Verletzung wurden Sie am Mittwoch im Testspiel für ein paar Minuten eingewechselt. Was bedeutet dieser Kurzeinsatz für Sie?

Ich habe es erst einmal geschafft, wieder auf dem Platz zu stehen. Und das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl – auch, wenn es nur ein Testspiel gegen Velten war. Es ist ein schönes Gefühl, sich wieder warm zu machen, das Trikot anzuhaben, von der Mannschaft alles Gute mit auf den Weg zu bekommen. Jetzt habe ich Bock auf mehr und freue mich schon auf das erste Punktspiel. Es ist aber ganz wichtig, dass ich geduldig bin. Das hat der Trainer auch gesagt.

