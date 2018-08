Gestohlenen Traktor unter Planen versteckt

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Diebe waren in der Nacht zu Freitag auf Beutezug im Raum Fehrbellin. Die Objekte der Begierde: Fahrzeuge. Gegen 5.30 Uhr meldete ein Autofahrer, dass beim Fehrbelliner Landmaschinen-Handel im Gewerbegebiet offensichtlich ein Traktor fehlt. Daraufhin fuhr die Polizei nach Fehrbellin. Ein Verantwortlichen der Firma stellte zudem bei der Überprüfung der GPS-Daten der Traktoren fest, dass tatsächlich kurz nach Mitternacht ein Schlepper im Wert von etwa 100 000 Euro gestartet worden war. Das letzte Signal war aus Wiesenaue empfangen worden. Beamte der Polizeiinspektion Havelland prüften die Stelle des letzten Funksignales, wobei es sich um eine alte Kiesgrube handelt. Der Traktor war dort mit Planen bedeckt in einer Halle versteckt worden. Personen waren nicht in der Nähe. Das Fahrzeug wurde kriminaltechnisch untersucht und danach der Firma zurückgegeben.

Nicht so viel Glück hatte eine Baufirma an der Autobahn zwischen Fehrbellin und Kremmen. Von einer Baustelle ist der gleichen Nacht ein gelber Radlader im Wert von etwa 40 000 Euro spurlos verschwunden. Die Fahndung wurde eingeleitet.