Helfer hält mit gestohlenem Auto an

Jürgen Liebezeit

Velten (MOZ) Beim Versuch, einen festgefahrenen BMW am Bernsteinsee wieder flott zu bekommen, half auch ein Freund, der mit einem gestohlenen Auto kam. Dann kam die Polizei..

Durch einen Anrufer wurde am Freitag kurz vor 6 Uhr gemeldet, dass sich ein Berliner BMW am Bernsteinsee festgefahren hatte. Die Polizisten trafen dann vor Ort auch noch einen helfenden Bekannten des Fahrzeugführers an, der überprüft wurde, weil er keinen Führerschein zeigen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass sein Auto nach einem Diebstahl im Sommer 2017 zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch die Kennzeichen waren gestohlen. Bei einer weiteren Helferin, die das gestohlene Auto gefahren haben will, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Die 33-Jährige hatte Amphetamine und Metamphetamine genommen. Es gab mehrere Anzeigen. Übrigens: Der BMW war gegen 8 Uhr wieder fahrbereit.