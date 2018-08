Rentner von Hund gebissen

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 82-jähriger Mann ist am Freitag von einem schwarzen Schäferhund gebissen worden. Der Senior war am Vormittag auf dem Radweg am Nymburk-Ring unterwegs. In Höhe des ehemaligen Flugplatzs liefen zwei Hunde über die Straße. Laut Polizeiangaben brüllte der Mann, dass diese weglaufen sollen. Ein Hund biss daraufhin zu. Der Senior erlitt einen Kratzer. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und auch das Ordnungsamt verständigt. Wem die Hunde gehören, wird noch geprüft.