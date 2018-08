Berlin (MOZ) Wenn in diesem superheißen Sommer Menschen zu echten Helden geworden sind, dann ja wohl die Frauen und Männer von den Feuerwehren. Sie haben so manchen großen und kleinen Brand bekämpft und bisher ist kein Ende der Hitze und gefährlichen Dürre abzusehen. Und wenn es dann im Herbst wieder stürmt, rechnen wir ja auch wieder mit ihrer Hilfe.

Angesichts dieser Einsatzbereitschaft ist nur schwer verständlich, dass bei so mancher Freiwilligen Feuerwehr die Technik museumsreif ist oder immer knapper wird. Um auf diesen Zustand hinzuweisen, haben Freiwillige Feuerwehren aus Berlin ihre Teilnahme an einer Übung an diesem Wochenende abgesagt. Nun dürfte in dieser Beziehungin zahlreichen brandenburgischen Orten die Situation sogar etwas besser sein als in der deutschen Hauptstadt. Vielerorts könnte man aber mit modernerer Technik mehr junge Leute zum Mitmachen begeistern. Auf jeden Fall gilt: Wer an der Feuerwehr spart, der wagt das Spiel mit dem Feuer.